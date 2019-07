Fuziune de 11 miliarde de dolari pe piata de food delivery

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Federala pentru Comert (FTC) din Statele Unite a aprobat in aceasta saptamana o amenda civila record de 5 miliarde de dolari pentru Facebook, in investigatia referitoare la modul in care compania a gestionat datele utilizatorilor care au ajuns la firma britanica de consultanta Cambridge Analytica,…

- Compania farmaceutica AbbVie este aproape de a ajunge la un acord pentru a prelua Allergan, producatorul Botox, au declarat surse apropiate negocierii pentru Wall Street Journal. Potrivit surselor citate, suma depaseste 60 miliarde dolari.

- Piata mondiala a jocurilor video si electronice ar urma sa genereze venituri de 152,1 miliarde dolari in 2019, in crestere cu 9,6% comparativ cu 2018, potrivit unui studiu publicat marti de firma olandeza de cercetare de piata Newzoo, transmite Reuters.

- Grupul chinez Alibaba a depus cerere, in mod confidential, pentru listarea la bursa din Hong Kong, prin intermediul careia ar putea atrage pana la 20 de miliarde de dolari, cel mai devreme in trimestrul al treilea al acestui an, a declarat o sursa apropiata situatiei, transmite Reuters, conform news.ro.Un…

- Ministrul rus al Energiei, Alexander Novak, a declarat luni ca nu poate exclude scenariul in care pretul barilului de petrol ar putea scadea sub 30 de dolari daca nu va fi extins acordul privind reducerea productiei, incheiat intre Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC) si alte state din…

- Piata publicitatii online din Statele Unite, dominata de Google ti Facebook, va atinge 160 de miliarde de dolari in 2023, fata de 107 miliarde de dolari in 2018, sustinuta de categorii cu ritm rapid de crestere, cum sunt videourile pentru dispozitive mobile, potrivit unui raport realizat de firma…

- Piața bursiera mondiala a pierdut peste 2.000 de miliarde de dolari in mai, pe fondul escaladarii tensiunilor comerciale dintre SUA si China, temerile intensificandu-se dupa ce presedintele american Donald Trump a amenintat Mexicul cu creșterea tarifelor vamale, relateaza Reuters.Washingtonul…

- Curtea Suprema a Statelor Unite a solicitat luni opinia administratiei Trump daca ar trebui sa accepte judecarea unui apel solicitat de Google pentru inchiderea unui proces intentat de Oracle, care o acuza de incalcarea drepturilor de copyright in legatura cu sistemul de operare Android, instalat…