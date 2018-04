Future Makers, competitia care cauta tineri doritori sa modeleze lumea viitorului cu ideile lor: premii de 20.000 de euro

Stiri pe aceeasi tema

- Sala Complexului „Tomis“ din strada Flamanda a gazduit, week-end-ul recent incheiat, cea de-a saptea editie a Memorialului „Ioan Barbatei“ la lupte, prima cu prezenta internationala. Competitia a fost dedicata cadetilor (14-16 ani), iar la start au fost inscrisi aproximativ 100 de sportivi din judetele…

- In perioada 21-23 martie 2018, la Cluj-Napoca s-a desfasurat cea de-a XVI-a editie a Salonului International al Cercetarii, Inovarii si Inventicii Proinvent 2018, un loc de intalnire al inventatorilor, atat cu potentialii utilizatori, cat si cu publicul larg.Universitatea „Stefan cel ...

- Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare organizeaza etapa naționala a Olimpiadei școlare la disciplinele din aria curriculara ”Tehnologii” – domeniul Fabricarea produselor din lemn, care se adreseaza elevilor din invațamantul liceal – filiera tehnologica, clasele a XI-a și a XII-a. Competiția se desfașoara…

- In cadrul manifestarilor organizate pentru sarbatorirea Zilei Jandarmeriei Romane – 3 Aprilie, Inspectoratul de Jandarmi Judetean Covasna organizeaza „Stafeta Centenarului” in data de 30 martie a.c., cu incepere de la ora 12.00. Competitia va consta in: alergare usoara, mers pe bicicleta, mers pe…

- Vorbeste lumea ca de luni, 26 martie, Adela si Cove au pregatit un super concurs pentru telespectatori cu premii de milioane! Printre subiectele incitante, invitati speciali si doza de buna dispozitie, telespectatorii vor avea parte si de o multime de premii interesante, in fiecare editie Vorbeste lumea,…

- Cosmin Cernat, moderatorul emisiunii Exatlon le-a facut un anunț trist membrilor echipei Faimoșilor. Anca Surdu va parasi competiția Exatlon din cauza problemelor medicale, potrivit click.ro. „Am o veste despre Anca Surdu. Din cauza unor probleme de sanatate care nu sunt mari, nu vreau sa ingrijorez…

- Cu ocazia Zilei Internaționale a Francofoniei – 20 martie și a Zilei Mondiale a Poeziei – 21 martie, Școala Gimnaziala „Eugen Ionescu“ din Slatina organizeaza, in parteneriat cu alte instituții, a VIII-a ediție a concursului de recitari in limba franceza, ...

- Ce sunt, la urma urnelor monumentele pe care le intalnim in fiecare oras din lume? La intrarea pe teritoriul Statelor Unite ne intampina Statuia Libertatii, daruita de Franta, devenita simbolul libertatii. Nu toate monumentele reusesc sa se transforme in simboluri, desi toate tind spre asta. Cele mai…

- Primaria Municipiului Slobozia si DMCIST organizeaza concursul de proiecte ”Slobozia viitorului vazuta prin ochii tinerilor”, editie prin care va fi marcata Ziua Nationala a Tineretului – 2 mai.

- Levente Polgar, maratonistul din Aiud care a luat startul in competitia Arctic Ultra 6633 a fost obligat de medici sa abandoneze cursa dupa ce a parcurs 108 km. El a oferit detalii privind motivele organizatorilor de a-l opri, printr-un mesaj postat pe rețeaua de socializare: ”Salutari, in scurt, ultra…

- Episcopia Greco-Catolica de Oradea, Inspectoratul Scolar Judetean Salaj si Centrul de Cultura si Arta al Judetului Salaj organizeaza un concurs de istorie, pe tema Marii Uniri, dedicat elevilor din clasele IX-XII. Cei interesati se pot inscrie in competitie pana in data de 15 martie, la adresa de e-mail:…

- Cea de-a 88-a ediție a Salonului Auto Internațional de la Geneva iși va deschide porțile pentru publicul larg incepand cu data de 8 martie si va dura pana la 18 martie 2018 inclusiv. Echipa AutoBlog.MD se afla deja pe loc si va incepe din ziua de maine relatari de la cat mai multe standuri posibile.

- Ajuns la editia cu numarul 5, Festivalul Ceau, Cinema! lanseaza apelul la inscriere in sectiunea competitionala internationala. Sunt așteptate sa se lupte pentru premiile puse in joc filme europene de lungmetraj de fictiune, documentar sau animatie.

- Utilizatorii de internet cauta soluții ca sa scape de dependența pe care o creaza facebook și instagram și cauta soluții noi la toate aceste rețele de socializare. In ultima saptamana, Vero este rețeaua de socializare pe care o urmarește toata lumea.

- Denisa Toma Patru elevi ai Școlii de Arte „N.N. Tonitza” și trei din invațamantul de masa din Barlad au obținut distincții importante la un concurs internațional de interpretare pianistica, desfașurat in capitala. Toți cei șapte elevi barladeni indrumați de profesorul de pian Mihail Manciu, care au…

- Mihai Fifor a detaliat urmatoarea mare achiziție in materie de armament, cea de aeronave F16. Aceste aparate nu se mai fabrica, așa ca specialiștii romani in dotarea Armatei le cauta in Portugalia, Statele Unite sau Israel

- Lupta pentru calificarea in play-off, desfasurata in etapa finala a sezonului regulat din Liga I de fotbal a dat un deznodamant neasteptat pentru multa lume. Dinamo Bucuresti a fost invinsa la Giurgiu pe un teren inghetat de catre Astra, echipa care-si asigurase cu o etapa inainte prezenta in play-off,…

- Pentru ca un cadou poate transmite ceea ce persoana care il ofera nu este pregatita sa spuna, astazi vorbim despre cele mai inedite idei de cadouri. Cei care impartasesc pe pagina noastra de Facebook cel mai inedit mod in care si-au cunoscut iubitul/iubita pot castiga o degustare de vinuri alese, o…

- Ideile studentilor de la specializarea Mobilier si Amenajari Interioare din cadrul Facultatii de Arhitectura Timisoara au fost reunite in cadrul unei expozitii. „PROTOTIP | Design de obiect | 2018” prezinta viziunea tinerilor referitoare la obiectul studiilor.

- Doua ierni la rand a stat aproape nefolosit patinoarul sintetic al Primariei Timișoara, amplasat in Parcul Copiilor. Acum, el ar putea fi vandut, dat in administrare unei firme private care sa știe ce sa faca cu el și, in orice caz, mutat de acolo. De ce nu s-au preocupat angajații PMT de patinoar este…

- Liderul pietei de bauturi racoritoare din Romania, Coca Cola, finanteaza „Future Makers", un program de educatie antreprenoriala, implementat de Global Shapers Bucharest Hub si Social Innovation Solutions. Programul „Future Makers" se adreseaza persoanelor cu varsta cuprinsa intre 20 si 29 de ani, care…

- Imagini de lumea a treia surprinse in orașul Ardud au fost postate recent pe Facebook. Containere de gunoi pline ochi și mizerie impraștiata langa containere contribuie la crearea unei imagini greu de descris. De asemenea, locuitorii de pe strada Viitorului din oraș se plang și de canalizarile infundate.…

- "Am vazut cateva extrase in presa a discursului pe care l-a tinut doamna Kovesi. Am impresia ca dansa nu vede barna din ochiul ei, al institutiei, dar cauta sa gaseasca defectele in ochii altora. Cred ca institutia, in momentul de fata, nu este supusa niciunei presiuni. Este, as spune, interesul public…

- Cum sa tragi cele mai bune beneficii pentru tine in functie de zodia ta? Banii sunt o energie pe care o folosesti ca sa deschizi sau sa inchizi usa prosperitatii in viata ta. Iar aceasta usa depinde foarte mult de ceea ce crezi despre ei, ce actiuni faci, dar si de conjunctura astrala. Sunt…

- Liderul pietei de bauturi racoritoare din Romania, Coca-Cola, a lansat "Future Makers", program de educatie antreprenoriala, implementat de Global Shapers Bucharest Hub si Social Innovation Solutions si finantat de Fundatia Coca-Cola.Programul "Future Makers" se adreseaza persoanelor cu varsta cuprinsa…

- Calificarile regionale pentru competiția de CS:GO din cadrul World Electronic Sports Games (WESG) 2017 s-a incheiat, astfel ca acum avem tabloul complet al participanților și prin urmare, datele complete ale competiției. Lista completa a participantelor: Concursul se va de…

- 15 copii si tot atatia adulti au ramas cu o paguba de cate 1.100 de lei, dupa ce instructorul de dansuri populare de la Palatul Copiilor din Targu Mures a plecat cu banii dedicati unei tabere de schi de la Vatra Dornei. Profesorul nu este la prima isprava de acest gen, fiind condamnat cu suspendare,…

- La sfarsitul acestei saptamani s-a lansat Future Makers, programul educational de antreprenoriat pentru 1.500 de tineri, ce cuprinde o competitie de idei de business pentru viitor cu premii de 20.000 de euro. Future Makers invita tinerii pasionati de antreprenoriat si de viitor sa isi puna…

- Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la Academia de Politie ”Alexandru Ioan Cuza” in 2018 a fost publicat pe site-ul institutiei, urmand ca aceasta sa se desfasoare in doua etape, in perioada 31 iulie - 24 august....

- Competitia scolara se va desfasura joi, pe data de 22 martie, de la ora 12.00, la Filiala „Ion Creanga" a Bibliotecii Judetene de la Casa de Cultura a Sindicatelor. Tema din acest an a concursului de cultura generala este „Apa in natura: Dunarea", fiind formulate 30 de intrebari din geografie, istorie,…

- FC Viitorul Constanta a renuntat la fundasul central Razvan Horj, in varsta de 22 de ani, adus in vara anului trecut de la CFR Cluj, in contul transferului francezului Kevin Boli. Horj a fost cedat pentru sase luni la FC Voluntari, a anuntat site-ul campioanei.Adus ca o mare promisiune pe litoral, Razvan…

- Un proiectil din primul razboi mondial a fost gasit, ieri, intr-o padure din comuna Turcinești. Descoperirea uimitoare a fost facuta de un barbat care cauta comori cu un detector de metale, pentru care deține autorizație. Cand aparatul a localizat obiectul, acesta a sapat in pamant, insa…

- Editia din 2018 a Forumului Economic Mondial a strans, in Davos, mai multi tineri antreprenori sociali care si-au propus sa imbunateasca calitatea vietii in lume. Acestia fac parte din comunitatea Forumului Economic Mondial denumita “Global Shapers, Social Entrepreneurs and Young Global Leaders”,…

- 50 de echipe de elevi si studenti vor concura la Bucuresti in faza nationala a JA Company of the Year 2018, cea mai mare competitie europeana de antreprenoriat pentru tineri. Junior Achievement aduce in scoli si competitia JA Business Plan Challenge 2018. Castigatorii merg la Next Generation Leaders…

- Federatia Nationala Mine Energie are sase titulari in comisia de negociere a noului contract colectiv de munca de la CE Oltenia, unul dintre acestia fiind Marin Golea, presedintele sindicatului de la Rovinari. Prezenta acestuia in comisie...

- Preșcolarii din județ, cu varsta cuprinsa intre 3 și 6 ani, sunt invitați sa participe la concursul județean de arta plastica, derulat de Gradinița cu Program Prelungit (GPP) „Gulliver” și Asociația „Pro Gulliver” din Sfantu Gheorghe, cu tema „Lumea poveștilor”. Competiția se desfașoara cu avizarea…

- O mama iși cauta cu disperare fiul disparut de mai bine de trei saptamini. Potrivit Tatianei Raulet, baiatul ar fi ieșit din casa pe 8 ianuarie și este de negasit pina in prezent, toate lucrurile le-a lasat acasa. ”Va rog frumos ajutați-ma sa-mi gasesc copilul de pe data de 8 ianuarie a disparut de…

- Tariceanu: Viitorul premier va fi un fel de administrator Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca in actuala situatie premierul viitorului Guvern va fi, mai degraba, un administrator, asa cum ar fi trebuit sa fie si premierii Grindeanu si Tudose. "Poate era bine sa fii discutat…

- Elita mondiala este concentrata zilele acestea in statiunea montana Davos, din inzapezita Elvetie, acolo unde cauta solutii pentru cum sa faca lumea mai buna, in conditii nemaiintalnite in ultimul deceniu: economia lumii o duce bine, poate chiar prea bine, iar populismul,

- Electrica isi cauta sefi: Campanie de recrutare de directori pentru toate sucursalele de distributie Grupul Electrica, unul dintre cei mai mari distribuitori si furnizori de energie electrica, privatizat prin bursa dar la care statul este cel mai mare actionar, a inceput o campanie de recrutare de directori,…

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a adresat joi un mesaj de multumire pe Twitter omologului sau american Donald Trump, pentru gestul acestuia din urma de a da presei 'premii' pentru 'stirile false' (fake news), relateaza agentia PAP. 'Presedintele Trump tocmai a…

- Simona Halep (numarul 1 WTA) și Eugenie Bouchard (numarul 112 WTA) joaca joi, in jurul orei 10, in turul secund de la Australian Open. Partida este prima din sesiunea de seara de pe arena Margaret Court și poate fi urmarita in format liveTEXT cu video pe GSP.ro și in direct pe Eurosport 1. Halep a inceput…

- Intr-o intervenție telefonica la Antena 3, marți, sociologul Marius Pieleanu a spus ca se va discuta un profil al viitorului premier. "Mi se pare o abordare foarte corecta. Nu nume, ci un profil al viitorului prim ministru. Daca doriți, o definiție a mapei profesionale. Cu calitați pe care…

- Conducerea Hidroelectrica s-a intalnit vineri la Targu Jiu cu factori de decizie din administratia locala si centrala, pentru a vedea ce este de facut dupa ce judecatorii au anulat autorizatia de constructie pentru lucrarile hidroen...

- Firmele timisene sunt asteptate sa ia parte la o noua misiune economica sustinuta de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, cu sprijinul Ambasadei Greciei la București. Acesta se adreseaza companiilor cu activitate in domeniul alimentar.

- Cristi Ganea (25 de ani) este unul dintre cei mai constanți jucatori ai Viitorului in acest sezon. Fundașul cu 4 meciuri in naționala are mari șanse sa plece in aceasta iarna. TV Digi Sport anunța ca Gica Hagi s-a ințeles cu Athletic Bilbao, in ciuda faptului ca "Regele" ar fi vrut mai mulți bani in…

- Municipiul Onești are nevoie de investiții masive din fonduri europene, pentru reabilitarea și extinderea rețelelor de apa și canalizare, dar și pentru creșterea calitații apei. La aproape 7 luni de la preluarea serviciului de apa-canal de la... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Consiliul Judetean Prahova organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcției publice de execuție vacanta, de consilier, clasa I, grad profesional superior la Directia Juridic Contencios si Administratie Publica – Serviciul Informatica. Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile…