Fuste la moda in sezonul primavara-vara 2019 Fara indoiala blugii sunt extrem de confortabili, insa fusta reprezinta unul dintre articolele indispensabile din garderoba feminina. Practica si deosebit de versatila, fusta, simbol etern al feminitatii te poate ajuta sa iti transformi o tinuta banala intr-una spectaculoasa.



Pune-te la curent cu tendintele si afla ce modele de fuste se poarta in acest sezon.



Fustele din piele



Fusta din piele este o alegere ideala pentru femeile care vor sa imbine stilul elegant cu cel rock-chic. Anul acesta designerii pun accentul pe modele precum: fusta creion, clopot, mini si cea… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

