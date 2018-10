Furturile de criptomonede ating miliardul de dolari

Stiri pe aceeasi tema

- Al doilea bogatas al planetei pare sa-si schimbe oportunitatile de business, de vreme ce investeste milioane de dolari in domeniul agricol. Cofondatorul Mircrosoft Corp. a cumparat cu 171 milioane de dolari o suprafata de teren arabil de 14.500 acri (aproximativ 5.800 de hectare) in sudul statului Washington,…

- Miliardarul va demisiona din functia de presedinte al companiei Tesla, trebuie sa plateasca o amenda de 20 de milioane de dolari catre Securities and Exchange Commission (SEC), comisia care supravegheaza piata de capital americana, iar producatorul de masini electrice alti 20 de milioane de dolari…

- E limpede ca sunt cei mai scumpi pantofi din lume, de vreme ce sunt sunt facuti din piele, matase, aur si diamante. Au fost conceputi si creati in Italia, au incorporate 236 de diamante, intre care doua fara defecte, de tip D, de 15 carate fiecare, iar potentialii cumparatori ii pot admira la Burj al-Arab…

- Suma-gigant o reprezinta investitiile pe care industria petroliera trebuie sa le realizeze pentru a satisface cererea mondiala de titei pana in 2040, estimeaza Organizatiei Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC). Pana in 2023 cresterea mondiala de petrol va creste cu pana la 7,3 milioane barili pe zi, ajungand…

- O printesa saudita a raportat furtul unor bijuterii in valoare de 800 000 de euro (930.000 de dolari) din apartamentul sau de la Hotel Ritz din Paris, a declarat luni o sursa din cadrul politiei, citata de Reuters. Femeia, al carei nume nu a fost facut public, a declarat ca bijuteriile ar fi fost…

- Tendoane prelevate de la canguri sunt testate de cercetatorii din Australia pentru a fi folosite in interventiilor chirurgicale de inlocuire a ligamentului genunchiului, gleznei sau umarului. Proiectul in valoare de 2,4 milioane de dolari australieni (1,73 milioane de dolari americani) a Universitatii…

- Fiul unor oameni de faceri de succes din China risca sa-si petreaca multi ani in spatele gratiilor, beizadeaua si-a bagat mainile pana-n cot in banii companiei parintilor si ai prietenilor, cheltuind nesabuit milioane de dolari pentru a-si rasfata iubita. Zhang Xiaoen, in varsta de 29 de ani, si-a gasit…