Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, o avertizare cod portocaliu de ploi torentiale pentru judetele Caras-Severin, Mehedinti, Gorj si Dolj, valabila pana luni la ora 6.00. Alte opt judete sunt sub cod galben de vijelii. Meteorologii avertizeaza ca in judetele Caras-Severin,…

- Ziua și furtuna in Romania! In aceasta zi, meteorologii vin cu vești proaste, astfel ca mai multe județe din țara vor fi lovite, in urmatoarele ore, de grindina, furtuni și ploi torențiale.

- Se strica vremea in urmatoarele ore, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Meteorologii au emis doua atenționari de tip cod portocaliu de furtuna și grindina, ce sunt valabile de sambata, de la orele 15:00 si 23:00 si duminica, de la ora 15 si pana luni, la ora 15.

- Meteorologii vin din nou cu vești proaste pentru mai multe județe din Romania! Ploile și vremea rea nu vor sa plece deloc și chiar daca in timpul zilei temperaturile sunt extrem de caniculare, seara se inreistreaza ploi in marea majoritate a regiunilor din Romania.

- Meteorologii au emis inca un cod portocaliu nowcasting, de ploi torențiale cu descarcari electrice, vijelii și grindina in mai multe localitați din județele Maramureș și Cluj, conform Mediafax.ANM anunța ploi torentiale care vor depasi 35 ... 40 l/mp, frecvente descarcari electrice, grindina…

- Meteorologii au prelungit codurile portocaliu și galben de vreme rea, pentru mai multe județe din Romania. Ploile și furtunile insoțite de descarcari electrice nu vor sa plece de pe teritoriul țarii noastre!

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare nowcasting cod portocaliu de ploi, vijelii si grindina pentru mai multe localitati din judetele Vaslui, Vrancea, Bacau si Galati. Meteorologii avertizeaza ca in localitatile vizate din cele patru judete judete se vor inregistra cantitati de…