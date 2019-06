Administratia Nationala de Meteorologie e emis sambata seara noi avertizari Cod portocaliu de ploi torentiale, vijelii si grindina pentru mai multe localitati din judetele Suceava, Buzau si Bistrita-Nasaud, valabile in urmatorul interval de timp.

Potrivit meteorologilor, pana la ora 20:20, in zona de munte, la peste 1.800 de metri, a judetului Suceava, dar si in localitatile Vatra Dornei, Saru Dornei, Dorna Candrenilor, Panaci, Poiana Stampei si Cosna se vor semnala averse torentiale ce vor cumula 35 -40 l/mp, frecvente descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului…