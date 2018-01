Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin trei persoane au murit în urma furtunilor puternice din vestul Europei, sute de mii de locuințe au ramas fara electricitate, iar traficul aerian se desfașoara cu dificultate. Doua persoane au murit înecate pe coasta basca a Spaniei, dupa ce au fost spulberate de un val uriaș.…

- Cel putin trei persoane au murit în urma furtunilor puternice din vestul Europei, sute de mii de locuinte au ramas fara electricitate, iar traficul aerian se desfasoara cu dificultate, relateaza site-ul BBC News. Doua persoane au murit înecate pe coasta basca a Spaniei, dupa…

- Catedrala Manturii Neamului va fi inaugurata in 30 noiembrie, a spus Patriarhul Daniel, adaugand ca acest edificiu este “o necesitate liturgica practica, dar si un simbol al spiritualitatii si comuniunii romanesti”, potrivit agenției News.ro. La slujba oficiata la Catedrala Patriarhala inainte de trecerea…

- Afacerile colaborative, de la servicii de car sharing pana la cele de cazare, se vor inmulți anul viitor, aparand inclusiv inițiative romanești, arata o analiza a agenției de marketing Perceptum. Accesul rapid, organizarea eficienta și convenabila, precum și utilizarea resurselor existente constituie…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a initiat un proiect legislativ pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, prin care propune ca pragul pentru abuzul in serviciu sa fie stabilit la 200.000 de euro. In ceea ce priveste modificarea articolului 297, care se refera la abuzul in serviciu,…

- Ionel Valentin Vlad, Presedintele Academiei Romane, a murit duminica, la 74 de ani, la locuinta sa din Bucuresti, in urma unei indelungi suferinte. Potrivit Biroului de presa al Academiei Romane, academicianul Ionel Valentin Vlad va fi inmormantat cel mai probabil vineri, 29 decembrie, locul inhumarii…

- Trei persoane au suferit rani grave, sambata dimineata, in urma unui accident care a avut loc in localitatea Mintia, din judetul Hunedoara, dupa impactul dintre un microbuz si un TIR. Purtatorul de cuvant al ISU Hunedoara, Anemona Doda, a declarat ca in microbuz erau noua persoane, trei dintre ele fiind…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o informare meteo de ninsori si viscol la munte, respectiv precipitatii mixte si polei in restul regiunilor, valabila din aceasta noapte pana in seara Ajunului de Craciun. Potrivit meteorologilor, in intervalul 23 decembrie, ora 2.00 – 24…

- Cea mai buna veste pentru locuitorii din zona Prelungirea Ghencea-Domnești, dar și pentru șoferii care folosesc Centura Capitalei, a venit in sfarșit, dupa ani de așteptare. Ordinul de incepere pentru constructia Pasajului Domnesti va fi dat in prima saptamana din luna ianuarie 2018 și nimic nu mai…

- Daca acum PNL și liderul partidului se opun vehement eliminarii președintelui Romaniei din procedura de numire a procurorilor-șefi, in urma cu patru ani, Ludovic Orban spunea exact contrariul. Imediat dupa ce, pe 23 august, ministrul justiției, Tudorel Toader, venea cu propunerea de eliminare a președintelui…

- Un ofițer SRI a accidentat mortal, luni seara, o persoana, in localitatea ilfoveana Tancabesti, in timp ce se deplasa dinspre Ploiești spre București. Potrivit reprezentanților IPJ Ilfov, ofițerul avea alcoolemie de 0,43 ml/l alcool pur in aerul expirat. „Ieri dupa-amiaza, in jurul orelor 18,00, pe…

- Bonurile fiscale emise in data de 18 noiembrie 2017, cu o valoare de 821 de lei, au fost desemnate castigatoare la extragerea Loteriei bonurilor fiscale de duminica. La aceasta extragere au participat bonurile fiscale emise intre 1 si 30 noiembrie 2017. Fondul de premiere este de 1 milion de lei, suma…

- O situație foarte periculoasa pentru banii statului s-a inregistrat in comisia de buget-finanțe, unde se dezbate Legea bugetului pentru 2018. PSD-ALDE a pierdut in fața opoziției la discuția despre finanțarea Unitaților Administrativ Teritoriale, dupa ce USR, PNL și PMP au susținut un amendament al…

- Fosta șefa a CSM, Oana Schmidt-Haineala, se va putea intoarce prin detașare, la Ministerul Justiției, prin decizia definitiva a instanței supreme. Inalta Curte de Casatie si Justitie i-a admis, joi procuroarei Oana Schmidt-Haineala contestația impotriva deciziei CSM de incetare a detasarii la Ministerul…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a respins, miercuri, sesizarile USR si PNL cu privire la Hotararea Parlamentului nr. 69/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru legile Justitiei, potrivit unor surse din CCR. Cele doua sesizari au fost conexate…

- Un raport publicat miercuri de Comisia Europeana arata ca 278 de miliarde E au intrat deja in economia reala a Europei, prin intermediul fondurilor structurale și de investiții europene. Documentul evidențiaza realizarile celor cinci fonduri ale UE de la inceputul perioadei de finanțare, in condițiile…

- Inspectorii Agenției Naționale de Integritate (ANI) pot fi liniștiți, pentru ca, prin modificarea adusa Legii privind integritatea nu doar ca vor putea aplica sancțiuni, dar nimeni, nici macar parlamentarii, nu se vor mai putea sustrage acestora. Nu va mai fi nevoie de un vot sau o de o decizie a vreunei…

- Protestele din strada reprezentau, la inceput, societatea civila, dar au devenit “in mod vadit foarte politice”, a afirmat, duminica, președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu. “Aceste proteste, care la inceput reprezentau intr-un fel ceea ce numim societatea, societatea civila, in fine, oameni…

- Purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu, a declarat, duminica, ca la inmormantarea Regelui Mihai va participa Printul Charles, dar si un reprezentant al Casei Regale a Spaniei. “Din cate am inteles, a confirmat deja Prințul Charles (prezenta la inmormantare – n.r.)”, a declarat Vasile…

- Premierul Mihai Tudose a anunțat miercuri, la debutul ședinței de Guvern, ca va fi decretat doliu național in zilele de 14, 15 și 16 decembrie, cand sunt programate funeraliile Regelui Mihai. “Astazi, pe ordinea de zi, daca Secretariatul General al Guvernului s-a mișcat corespunzator, va fi decretata…

- Schimbarile legislative in materie de salarizare, impozitare și contribuții anunțate pentru inceputul anului viitor ii fac pe angajații romani sa nu mai fie la fel de optimiști in privința viitorului lor pe piața muncii, potrivit unui comunicat transmis de platforma Undelucram.ro. Principalii indicatori…

- Fostul ministru Cristian David a fost condamnat, marți, la cinci ani de inchisoare in dosarul in care a fost trimis in judecata de DNA pentru luare de mita. Decizia nu este definitiva. Inalta Curte l-a condamnat, marți, pe fostul ministru de interne, Cristian David, in dosarul fostului președinte al…

- Nu mai puțin de 102.011 elevi care erau inscrisi in scoli in anul trecut nu au fost regasiti in anul școlar 2017-2018: 13.471 dintre ei au abandonat sistemul de educatie, peste 8.000 s-au retras, iar aproximativ 21.500 nu s-au mai prezentat la ore, potrivit datelor prezentate de ministrul educatiei,…

- Un pacient a cazut duminica dimineața de la etajul patru al Spitalului Județean Valcea. Barbatul, in varsta de 68 de ani, s-a prabușit pe podul dintre doua corpuri de cladire ale spitalului, unde a ramas blocat. Mai multe echipe de pompieri au intervenit pentru salvarea pacientului. Angajații Inspectoratului…

- Cel puțin doua instituții de siguranța naționala erau obligate sa asigure securitatea ministrului afacerilor interne, in cazul posibilei interceptari ilegale al acestuia prin sisteme de inregistrare audio. Serviciul de Protecție și Paza, condus de Lucian Pahonțu, și Direcția Generala de Protecție Interna…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a trimis catre Ministerul Finanțelor Publice (MFP) o propunere de menținere, in 2018, a punctului-amenda la valoarea din prezent, respectiv 145 de lei. Purtatorul de cuvant al MAI, Monica Dajbog, a precizat, marți, ca aceasta masura a fost propusa pentru a nu genera…

- Platforma Declic.ro, una dintre cele care au susținut și finanțat protestul de duminica seara, dar și din alte momemnte – inclusiv prin realizarea catorva mii de pancarte distribuite participanților la manifestații – este deținuta de doi afaceriști care, dupa ce și-au ingropat societațile și și-au inșelat…

- Stela Popescu a murit. Marea actrița a incetat din viața la varsta de 81 de ani. Actrița Stela Popescu a fost gasita decedata, joi, la domiciliul sau, a declarat coordonatorul SMURD București, medicul Bogdan Oprița, citat de Agerpres. “Acum 20 de minute (ora 15.56 – n.r.) a fost gasita decedata la…

- Procurorii anticorupție au instituit masuri asiguratorii asupra bunurilor mobile și imobile deținute de Liviu Dragnea și de ceilalți suspecți din dosarul “Teldrum”, a anunțat, marți, DNA, intr-un comunicat de presa. Redam in continuare comunicatul DNA: Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a declarat, marți, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ca va anunța, intr-o conferința de presa, o decizie legata de șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. “S-ar putea sa va invit pe 31 decembrie”, a spus ministrul justiției. Ministrul a fost intrebat…

- Traficul feroviar este afectat, duminica, intre Fundulea si Sarulesti, magistrala Bucuresti-Constanta, dupa ce 46 de relee au fost furate. Reprezentanții CFR au precizat, intr-un comunicat de presa, ca traficul feroviara pe relatia Fundulea – Sarulesti, magistrala Bucuresti-Constanta, se desfasoara…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat joi, intrebat daca șeful Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, ar trebui sa demisioneze din funcție in contextul noului sau dosar de la DNA, ca persoane cercetate penal nu ar trebui sa fie in conducerea statului. “Eu m-am exprimat de foarte multa vreme. Din capul…

- Procurorul general Augustin Lazar a infierat, miercuri, practicile abuzive ale unor procurori care “se hranesc cu iluzia statisticilor de profil, ignorand realitatea și modul in care sunt respectate drepturile și libertațile fundamentale”. In cadrul conferinței de lansare a proiectului “Protecția drepturilor…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, marți, prin intermediul purtatorului sau de cuvant, Madalina Dobrovolschi, o serie de mesaje legate atat de anchetarea lui Liviu Dragne de catre DNA, cat și de anunțata moțiune de cenzura a PNL. Astfel, Madalina Dobrovolschi, nu a dorit sa faca foarte multe comentarii…

- Grupul sud-coreean Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) a semnat un acord cu Damen Shipyards privind vanzarea participației sale de 51% in subsidiara sa din Romania – șantierul naval Mangalia (Daewoo Mangalia Heavy Industries (DMHI), pentru 29 de miliarde woni (25,87 milioane de dolari),…

- Șoferul implicat, marți seara, in accidentul tragic din Capitala, in urma caruia o femeie de 35 de ani a murit, o tanara de 18 ani este in stare grava, iar patru mașini au ars, a fost prins de polițiști și a fost testat cu etilotestul care a aratat ca acesta avea 0,28 miligrame alcool pur Stirea Accident…

- Incepand de miercuri dupa-amiaza, la nivelul intregii tari, se vor inregistra ploi slabe, dar temperaturile raman apropiate de normal si vor fi cuprinse intre 8 si 16 grade Celsius, a declarat meteorologul Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM) Mihai Timu, citat de Mediafax. „Vom avea ploi de…

- Șoferul unei camionete a lovit bicicliști și trecatori marți in Manhattan, omorand opt persoane, dintre care șase straini, și ranind alte 11, in primul atentat comis la New York dupa 2001, potrivit agențiilor de presa internaționale. Printre cele opt persoane decedate se afla cinci argentinieni și un…

- Activitatea Serviciului public comunitar regim permise de conducere și inmatriculare a vehiculelor (SPCRPCIV) București se va reorganiza, incepand de luni, 6 noiembrie, in vederea: scurtarii timpilor de așteptare la ghișee, a micșorarii termenelor pentru eliberarea documentelor specifice precum și a…

- Un miner este dat disparut și trei au fost raniți, luni dimineața, intr-o deflagrație care s-a produs pe o galerie a minei Uricani, din Valea Jiului, exploatarea subterana fiind in procedura de inchidere. Potrivit prefectului județului Hunedoara, Fabius Kiszlely, trei mineri au fost gasiți și au fost…

- Sibianul care devenea anul trecut cunoscut la nivel național dupa ce a primit o indemnizație pentru creșterea copilului de 35.000 de euro, este urmarit penal pentru evaziune fiscala. Tribunalul Sibiu a decis pe 25 octombrie sa confirme ordonanța procurorilor Parchetului Tribunalului Sibiu de redeschidere…

- Furtuna Herwart continua sa faca victime in centrul si nordul Europei. Cel putin sase oameni din Germania, Polonia si Cehia au murit in urma stihiei.Meterologii anunta ca rafalele de vant care au atins si 180 de kilometri pe ora au fost insotite de ploi abundente.

- Doua persoane si-au pierdut viata, vineri dimineata, pe drumul national dintre Timisoara si Arad. Potrivit primelor informatii, un autoturism marca Dacia Logan, care circula pe DN 69, din dinspre Arad spre Timișoara, in apropiere de comuna Șagu, a intrat in depașirea unui alt autovehicul, pe care l-a…

- Doua persoane si-au pierdut viata, vineri dimineata, pe drumul national dintre Timisoara si Arad. Potrivit primelor informatii, un autoturism marca Dacia Logan, care circula pe DN 69, din dinspre Arad spre Timișoara, in apropiere de comuna Șagu, a intrat in depașirea unui alt autovehicul, pe care l-a…

- Comisia Legislație și cooperare interinstituționala din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a facut o analiza preliminara a raportului de audit de la Inspecția Judiciara. Discutarea documentului a fost amanata pentru urmatoarea ședința, apoi va putea fi supus aprobarii plenului. “Comisia…

- Patru persoane au fost ranite intr-un accident produs, luni, pe strada Ceahlau, din cartierul Crangasi, din Capitala. O autobasculanta a lovit trei masini, iar apoi s-a oprit la limita, in fata unei farmacii. Potrivit primelor informații furnizate de autoritați, trei pietoni si un taximetrist au fost…

- Premierul Mihai Tudose a facut o declarație scurta și tranșanta la intrarea in sediul PSD, din Șoseaua Kiseleff, unde, joi, are loc ședința Comitetului Executiv, in care se decide soarta unor miniștri remaniabili, propuși de prim-ministru. La intrarea in cladirea PSD, Mihai Tudose a fost intrebat daca…

- Premierul Mihai Tudose se afla, la momentul transmiterii acestei stiri, la Palatul Cotroceni, unde are o intrevedere cu presedintele Klaus Iohannis, cel mai probabil despre noua criza politica, au declarat surse politice, pentru Mediafax. Social-democratii se reunesc marti, la ora 13.30, la sediul PSD,…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a incheiat categoric interviul acordat lui Mihai Gadea, in ediția de luni seara a emisiunii „Sinteza Zilei”, de la Antena 3, tranșand problema guvernarii sub autoritatea PSD Intrebat de Mihai Gadea daca s-au ascuțit cumva sabiile in interiorul PSD, Mihai Tudose a spus ca,…

- Patru mașini au fost implicate, duminica, intr-un accident rutier cu cel puțin 15 victime, produs pe DN 2, pe raza județului Ialomița, la ieșire din orașul Urziceni. Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Ialomița a activat planul roșu de intervenție. “Au fost alertate doua echipaje de descarcerare…