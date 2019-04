Stiri pe aceeasi tema

- Opt persoane, intre care trei copii, au murit in timpul tornadelor insotite de rafale de vant puternice si de inundatii in Texas si Louisiana. Doi copii si-au pierdut viata in comitatul Angelina din Texas in momentul in care masina in care se aflau impreuna cu parintii lor a fost lovita de un copac.…

- Capitanul zborului 4390 al companiei United Airlines a anunțat pasagerii ca ecranele din cabina nu mai funcționeaza. Aeronava care decolase din Knoxville și trebuia sa ajunga la Houston a fost forțata sa aterizeze in Dallas. Mai multe imagini din timpul zborului care a panicat pasagerii au fost facute…

- Autoritatile din fosta republica sovietica Georgia au anuntat miercuri ca au retinut doi barbati care au incercat sa vanda uraniu radioactiv in valoare de 2,8 milioane de dolari, relateaza dpa, potrivit agerpres.ro.Citește și: Lovitura pentru Elena Udrea și Alina Bica! Decizia luata de judecatorii…

- Judecatorii de la Curtea de Apel vor decide pe fond ce se intampla cu procesul MApN-Klaus Iohannis pe tema numirii sefului Statului Major al Armatei. Judecatorii au dat termen ca pana astazi acest conflict sa fie aplanat fara interventia magistratilor, dar cererea de dialog a ramas fara raspuns.…

- Intr- o emisiune a postului RomaniaTV Sebastian Ghita a prezentat noi documente care arata abuzurile facute in cazul sau.Practic mandatul de arestare din cazul Ghita a fost emis fara ca avocatii sai sa fie citati. Chiar daca judecatorul si grefiera stiau unde si cum sa-i citeze pe avocatii…

- FBI și Serviciul de combatere a terorismului din Statele Unite au arestat un barbat din statul Georgia, pe care il suspecteaza ca planifica atacuri ce vizau Casa Alba și mai multe cladiri federale.