Furtunile care s-au abătut asupra Texasului au făcut victime, inclusiv copii Copiii, in varsta de trei si, respectiv, opt ani, si-au pierdut viata dupa ce un copac a cazut pe masina in care calatoreau, in apropiere de Pollok, la circa 260 kilometri sud-est de Dallas, a informat biroul serifului din comitatul Angelina pentru postul KLTV, citat de Agerpres.



Potrivit capitanului Alton Lendermen, parintii copiilor au reusit sa iasa din vehiculul grav avariat.



De asemenea, cinci elicoptere au fost folosite pentru a transporta 25 de persoane ranite in timp ce participau la o adunare comunitara in Alto, la circa 30 de kilometri nord de Pollok.



