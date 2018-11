Furtunile au provocat haos şi distrugeri în nordul Italiei Furtunile au provocat vineri haos si distrugeri in nordul Italiei, in special in provincia din nord-est Belluno, relateaza dpa. Primarul orasului Belluno, Jacopo Massaro, i-a indemnat pe locuitori sa fiarba apa inainte sa o utilizeze. Din cauza unei alunecari de teren produse vineri, mai multe zone au ramas izolate, a relatat agentia de presa italiana ANSA. Agentia pentru protectie civila a ridicat nivelul de alerta pentru furtuni in zona muntoasa din regiunea Veneto la cel mai inalt nivel. Din cauza vremii severe care a afectat regiuni importante din Italia la inceputul acestei saptamani, oamenii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

