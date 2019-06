Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Alba a emis o atenționare meteorologica de COD PORTOCALIU in intervalul 03.06 ora 12.00 – 04.06. ora 06.00. Este vizat din nou sudul județului Alba, greu lovit de furtuni cu doar doua zile in urma. Meteorologii spun ca se vor inregistra ploi abundente cu valori…

- S-au rupt cerul la București in aceasta dupa amiaza. A plouat torențial și cu 50 de litri pe metru patrat. Pe șosele s-au format balți și coloane de mașini, iar șuvoiele s-au scurs și in stațiile de metrou.

- Ciclonul a facut prapad in Europa, care sunt efectele Codului Rosu. Vezi cum este afectata Romania VIDEO Este Cod Rosu de vreme severa in Europa, lovita din plin de un ciclon mediteranean. In Croatia rafalele lovesc cu putere iar Italia e devastata de inundatii. La polul opus, in unele țari s-au inregistrat…

- Ploile torentiale, grindina si vijeliile puternice lovesc aproape toata tara in urmatoarele zile. Directorul ANM, Elena Mateescu, nu exclude formarea de noi supercelule si emiterea unui cod portocaliu de vreme...

- Alerta de vreme severa in Romania. Meteorologii din tara vecina au emis mai multe avertizari de ploi puternice cu grindina, descarcari electrice si vant pentru judetele din sud-estul tarii, inclusiv in Bucuresti. Acestea vor fi valabile pana miercuri, la ora 21:00.

- Meteorologii au lansat, astazi, in urma cu puțin timp, o avertizare meteo de vreme severa imediata pentru vestul țarii. A fost anunțat cod galben cu intensificari locale ale vantului, cu viteze care vor atinge la rafala 65-75 km/h in județul Caraș Severin. Localitațile vizate de alerta meteo sunt Moldova…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, in urma cu putin timp, un mesaj nou de vreme severa, valabil pentru judetele Constanta si Tulcea, pana la ora 06.00.Potrivit specialistilor in meteorologie este avertizare Cod Galben pentru intreaga zona litorala a judetelor mentionate.Se vor semnala intensificari…

- Meteorologii au emis, duminica, mai multe avertizari cod galben de vant puternic, valabile pentru 14 judete. In zonele joase, vantul va sufla cu pana la 70 de kilometri la ora, iar la munte rafalele vor depasi 100 de kilometri la ora. Potrivit meteorologilor, in judetele Cluj, Salaj, Bistrita-Nasaud,…