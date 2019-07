Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se mentine deosebit de calda in urmatoarele zile, iar probabilitatea pentru manifestari specifice instabilitatii atmosferice va fi ridicata in primele zile ale intervalului si in a doua saptamana a lunii iulie, reise din prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie(ANM), valabila pana pe…

- Mai multe județe au fost lovite miercuri de ploi torențiale și furtuni puternice. Efectele au fost în multe cazuri devastatoare. Meteorologii avertizeaza ca fenomenele extreme vor continua.

- Romania este in plin cod galben de ploi si vijelii. Avertizarea va expira spre miezul noptii, iar efectele au fost distrugatoare in intreaga tara. Au zburat acoperisuri, raurile s-au umflat, iar viiturile au devastat totul in calea lor. La Constanta, un incendiu a fost provocat de razele soarelui extrem…

- E JALE! Schimbare RADICALA a vremii. Fenomene EXTREME in Romania. Vezi ce urmeaza dupa prapadul facut de furtuni Administratia Nationala de Meteorologie a emis o estimare a vremii pentru intervalul 11 – 23 iunie 2019. Potrivit ANM, valorile termice diurne vor fi in crestere in urmatoarele zile. In intervalul…

- Vremea rea face prapad in Romania, iar Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis un nou cod portocaliu de furtuni, in mai multe regiuni din țara. Va ploua torențial, cu tunete și fulgere și nu este exclus sa apara din nou grindina.

- Ploi puternice lovesc vestul Romania incepand de miercuri seara, dupa care instabilitatea atmosferica se extinde in toate regiunile. Administratia Naaionala de Meteorologie(ANM) a anuntat ca nu vom scapa de vremea rea nici in urmatorele zile. De vineri, scad si temperaturile.

- Vremea rea face ravagii si in aceasta saptamana. Se vor inregistra ploi, descarcari electrice, vijelii si grindina in cea mai mare parte a Transilvaniei, Maramures, nordul si vestul Moldovei, Oltenia si in nordul si nord-vestul Munteniei. Pana pe 2 iunie, meteorologii nu vin cu vesti bine, vom avea…

- Un val de aer polar, provenit din nodrul Rusiei loveste Romania. Meteorologii avertizeaza ca, in urmatoarea perioada, vor fi schimbari bruste de temperatura, si cu 15 grade in unele zone. Aerul polar a ajuns de joi in Europa și va traversa țara noastra incepand de duminica in regiunile de vest, ca apoi…