- Scriitorul Santiago Posteguillo, originar din Valencia, a castigat premiul Planeta pentru roman pe 2018, in valoare de 601.000 de euro, cu volumul „Yo, Julia”, potrivit La Vanguardia, scrie news.ro.Posteguillo, in varsta de 51 de ani, a fost desemnat castigator la cea de-a 67-a editie a galei…

- Barcelona a bifat a treia remiza din actualul sezon al Primerei Division, catalanii fiind nevoiți sa revina de la 0-1 pentru a pleca cu un punct de pe Mestalla (s-a incheiat 1-1). In urma acestui rezultat, formația antrenata de Ernesto Valverde a pierdut primul loc din clasament, poziție unde s-a instalat…

- Vești proaste! Vremea se inrautațește in urmatoarele ore Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua alerta cod galben de furtuni puternice pentru mai multe judete. Sunt anunțate ploi torentiale si, grindina si vijelii in localitati din judetele Prahov, Arges si Dambovita. Pana la ora 15.30,…

- Un barbat inarmat cu un cutit a fost ucis luni in timp ce ataca agenti la un comisariat la Cornella de Llobregat, un oras situat in apropiere de Barcelona, in nord-estul Spaniei, a anuntat politia, relateaza AFP.

- Valul de aer tropical aduce furtuni violente. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a emis o avertizare de vreme rea, valabila in intervalul 14-17 august cand instabilitatea atmosferica va fi accentuata, in special in cursul dupa-amiezelor si al serilor.

- MAE avertizeaza cetatenii romani care calatoresc in Spania, Belgia si Croatia, ca in Andaluzia este cod portocaliu de canicula, ca programul de zbor al curselor aeriene Ryanair din aeroporturile belgiene va fi afectat in 10 august de o greva a personalului de bord si ca angajatii Croatia Airlines declanseaza…

- Este cod roșu de canicula sambata in Spania, Portugalia, Croatia si Elvetia si coduri portocalii in 12 tari de pe continent, atat din vest, cat si din est. Cel mai cald va fi in peninsula iberica, unde temperaturi de peste 40 de grade vor fi frecvente, scrie digi24.ro.

- Avertizare de ultima ora din partea Administrației Naționala de Meteorologie, valabila in aceasta dupa-amiaza! The post Alerta meteo! Cod portocaliu de furtuni in Timis, Caras-Severin si Hunedoara. Localitatile vizate appeared first on Renasterea banateana .