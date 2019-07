Furtuni puternice și tornadă în vestul Germaniei. Frontul de ploi se îndreaptă spre est Cu fulgere, tunete și precipitații neobișnuit de puternice, furtunile au cuprins vineri vestul Germaniei. Poliția și pompierii sunt în alerta. Cladiri avariate, pagube materiale, accidente și raniți. Într-o localitate din Renania-Palatinat s-a format chiar o tornada, fotografiata de o șoferița și difuzata pe site-ul meteorologic german. Frontul de precipitații abundente se deplaseaza încet catre est.



Furtunile puternice cu vânt intens și ploi torențiale au provocat daune materiale, dar și victime umane. Pe autostrada A4 din Turingia, peste 12 mașini s-au accidentat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

