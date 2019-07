Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 27 de ani a murit dupa ce mașina in care se afla a fost luata pe sus și aruncata de o tornada in Italia, au informat autoritațile, potrivit site-ului cotidianului Roma Today, conform Mediafax.Incidentul a avut loc in timpul nopții de sambata spre duminica, in jurul orei…

- Un roman in varsta de 45 de ani a murit in Italia dupa ce o rusoaica beata l-a spulberat de pe strada pe conaționalul nostru care mergea pe o bibicleta. Tragicul accident a avut loc in localitatea Capaccio Paestum, in provincia Salerno, a anunțat gazetaromaneasca.com. Romanul a murit pe loc, intervențiile…

- Un roman de 47 de ani a murit si alti sapte au fost raniti, intre care si patru copii, intr-un accident de masina care a avut loc duminica seara la Catania, in Italia, relateaza luni site-ul lasiciliaweb.it. Trei dintre persoanele ranite se afla in stare grava. Cei opt romani se aflau la bordul unui…

- 4 tineri romani au murit intr-un accident produs in Italia. Masina in care se aflau s-a izbit de un parapete și apoi s-a rasturnat intr-un sant. Informația a fost confirmata de Miniterul Afacerilor Externe.

- Un grav accident rutier a avut loc, la miezul noptii, pe DN 39, in zona Statiunii Olimp, din judetul Constanta.Apelantul a anuntat la Dispeceratul Intgrat ISU Ambulanta al judetului Constanta, prin Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta, ca in zona indicata se afla o masina rasturnata, cu…

- O fetița de 2 anisori din Romania a murit in Italia, lovita de mașina condusa de mama sa. Tragedia s-a produs intr-un moment de neatenție, in apropiere de Torino, in localitatea Villarbasse, in timp ce șoferița manevra mașina in curtea casei.

- Giuseppina Robucci, cea mai batrana femeie din Europa, a murit la varsta de 116 ani și 90 de zile. Aeasta avea o familie numeroasa cinci copii, noua nepoti si 16 stranepoti. Femeia s-a nascut pe 20 martie 1903 intr-un orasel din centrul Italiei si, timp de zeci de ani, a fost proprietara unei cafenele.…

- Un autoturism a ajuns de pe șosea, pe trotuar, rasturnat, in urma unui accident rutier care a avut loc azi-dimineața. Incidentul s-a petrecut in Timișoara, pe strada Surorile Martir Caceu. Conform polițiștilor, unul dintre șoferi circula dinspre strada Arieș, pe banda intai, iar atunci cand a virat…