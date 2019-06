Stiri pe aceeasi tema

- Unsprezece judete din centrul si sudul tarii se afla sub cod portocaliu de ploi torentiale si vijelii, iar alte 22 de judete si municipiul Bucuresti, sub cod galben de instabilitate atmosferica si cantitati de apa insemnate, pana luni la ora 12.00.

- Prognoza meteo pana pe 9 iunie. Ploi și furtuni violente. Cum e vremea pe regiuni pentru urmatoarele zece zile. Buletinul meteo ANM (Administrația Naționala de Meteorologie) anunța ploi in cantitați insemnate și vijelii in toate regiunile din Romania. Afla prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani.

- Vremea extrema continua sa ne dea batai de cap și miercuri seara. Cinci judete din nordul si vestul tarii se afla sub Codul portocaliu de furtuni in urmatoarele ore, potrivit unor avertizari nowcasting transmise de Administratia Nationala de Meteorologie.

- Vremea rea face prapad pana vineri, 17 mai, ora 10.00. Administratia Nasionala de Meteorologie(ANM) a emis o alerta de vreme rea pentru toate regiunile tarii. Se anunta ploi puternice, grindina si furtuni periculoase.

- Avertizare meteo: ALERTA de instabilitate atmosferica accentuata cu ploi violente, descarcari electrice, vijelii și grindina Potrivit ANM, in intervalul 5 mai, ora 15:00 – 08 mai, ora 9:00, in cea mai mare parte a țarii vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin…

- ALERTA METEO ANM! Un ciclon puternic a intrat in Romania! Vezi cele mai afectate zone de urgie. FURTUNI VIOLENTE, cu tunete si fulgere ALERTA METEO ANM! Un ciclon puternic a intrat in Romania! Cele mai afectate zone de urgie. FURTUNI VIOLENTE, cu tunete si fulgere in weekend, conform ultimelor informatii…

- Este alerta meteo. Un ciclon a cuprins Romania, astfel ca in urmatoarele zile, pe teritoriul țarii noastre, sunt așteptate precipitații abundente... The post Avertisment de ultim moment! Un ciclon a intrat in Romania. Vor fi furtuni violente, cu tunete și fulgere appeared first on Renasterea banateana…

- Este alerta meteo. Un ciclon a cuprins Romania, astfel ca in urmatoarele zile, pe teritoriul țarii noastre, sunt așteptate precipitații abundente, care vor lua forma unor furtuni violente."Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat ploi in toata tara pana luni dimineata. Pe alocuri,…