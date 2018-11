Stiri pe aceeasi tema

- O furtuna violenta a taiat joi practic toate comunicatiile dintre un arhipelag din Golful Sf. Laurentiu (Quebec) si restul continentului, provocand o pana majora de electricitate, iar armata canadiana a fost chemata in ajutor, scrie agerpres.ro.

- Presedintele SUA Donald Trump a anulat intalnirea pe care ar fi urmat sa o aiba cu liderul rus Vladimir Putin cu ocazia reuniunii G20 din Argentina, anunta Reuters."Avand in vedere ca navele si marinarii nu au fost returnati Ucrainei de catre Rusia, am decis ca ar fi mai bine pentru toate…

- Cliseele sunt adevarate: Canadienii sunt mai agreabili si politicosi pe Twitter decat americanii. Ei scriu mai des cuvintele "minunat" si "multumesc" decat vecinii lor, relateaza AFP. Trei experti in lingvistica de la Universitatea McMaster din Canada au analizat 37 milioane de mesaje in limba engleza…

- Gara Atocha din centrul capitalei Spaniei, Madrid, a fost evacuata miercuri, cu putin inainte de ora locala 10:00, la ordinul politiei, a anuntat societatea nationala de exploatare a cailor ferate spaniole Renfe, potrivit Reuters si EFE preluate de Agerpres. Totodata, reteaua de trenuri regionale…

- Presedintele american Donald Trump a salutat luni, intr-o postare pe Twitter, "noul acord comercial magnific" cu Mexicul si Canada, obtinut in ultimul moment in noaptea de duminica spre luni, relateaza AFP. "Este un super-acord pentru cele trei tari, care rezolva problemele si erorile NAFTA", a mai…

- Cel puțin cinci persoane, inclusiv o mama și copilul ei, au murit în Carolina de Nord, pe masura ce furtuna tropicala Florence se deplaseaza încet prin Carolina de Nord si Carolina de Sud, au anuntat autoritatile locale, transmite postul CNN, citat de Mediafax. Dupa ce a ajuns pe uscat…

- Presedintele Donald Trump a estimat sambata ca nu este necesara includerea Canadei in noul Acord Nord-American de Comert Liber (NAFTA) si a avertizat Congresul sa nu se amestece in negocierile aflate in derulare cu guvernul de la Ottawa, in caz contrar va scoate pur si simplu SUA din acest acord…