- Furtuna tropicala Barry, care ar urma sa fie ridicata „in urmatoarele ore“ la categoria de uragan, provoca sambata inundatii mai ales pe coasta statului Louisiana, unde cateva mii de persoane au fost evacuate, relateaza AFP.

- ​Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a decretat vineri stare de urgența în statul Louisiana, în contextul apropierii furtunii tropicale Barry, potrivit BBC citat de Mediafax.Furtuna a crescut în intensitate în Golful Mexic în ultimele zile, iar autoritațile au…

- Furtuna a crescut in intensitate in Golful Mexicului in ultimele zile. Oficialii sustin ca viteza vantului a crescut pana la 80 km/h si ar putea sa ajunga la nivelul unui uragan pana va ajunge la tarm. Astfel, vor urma si ploi torentiale in New Orleans, oras afectat deja de furtuni…

- Locuitorii orasului american New Orleans, din Louisiana, au fost avertizati de autoritati sa se pregateasca pentru furtuna tropicala Barry, care vine din Golful Mexic si va ajunge pe uscat vineri sau sambata dimineata, informeaza Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi seara starea de urgenta, din cauza apropierii furtunii tropicale Barry de coasta statului Louisiana, transmite AFP. Se asteapta ca pana vineri seara sau sambata la primele ore ale diminetii intensitatea furtunii sa creasca pana la nivelul…

- Un uragan care ar putea avea un impact devastator se apropie de statul Louisiana. Peste 4 milioane de oameni au fost anuntati sa isi ia toate masurile de precautie pentru a scapa nevatamati din calea urgiei. Alerta de uragan va fi mentinuta pana luni dimineata. O mare parte a orasului New Orleans…

- Zeci de locuințe din Bistrița-Nasaud și o școala generala din municipiul Bistrița au fost inundate in urma unei ploi torențiale care a cazut miercuri seara in județ. Peste 30 de persoane au fost evacuate de pompieri dupa ce casele au fost inconjurate de ape, trasmite corespondentul Mediafax.…