- Cel putin 20 de persoane au murit dupa ce o puternica furtuna tropicala a lovit Madagascarul in timpul week-end-ului, au informat luni oficiali locali, citati de DPA. Potrivit Biroului national pentru managementul riscurilor si dezastrelor, circa 19.000 de persoane au fost afectate de furtuna Eliakim,…

- Cel putin sapte persoane au fost ucise sambata in Filipine dupa ce un mic avion s a prabusit pe o casa, dupa ce abia decolase de pe un aerodrom de la periferia capitalei Manila, au anuntat autoritatile, citate de AFP.Potrivit sefului politiei locale, Julio Lizardo, si au pierdut viata cinci persoane…

- O masina-capcana a explodat sambata la Kabul, provocand doi morti si mai multi raniti, a indicat Ministerul afgan de Interne, citat de AFP. Potrivit purtatorului de cuvant al ministerului, Najib Danish, ...

- Mai mulți oameni și-au pierdut viața, joi (15 martie), dupa ce o pasarela pietonala care asigura accesul la Universitatea Florida International s-a prabușit pe o autostrada cu șase benzi, relateaza CNN. Opt mașini au fost distruse. Cel puțin patru persoane și-au pierdut viața, potrivit celui mai nou…

- Unsprezece persoane au fost ucise duminica in urma prabusirii in sud-vestul Iranului a unui avion privat turcesc care zbura de la Sharjah, Emiratele Arabe Unite, la Istanbul, a anuntat un purtator de cuvant al aviatiei civile iraniene, citat de ISNA, relateaza Reuters. ‘Putem confirma ca un avion privat…

- Cel putin 16 persoane si-au pierdut viata sambata in sudul Rwandei, dupa ce un lacas de cult apartinand Bisericii Adventiste de Ziua a Saptea a fost lovit de fulger, a declarat un responsabil local duminica, citat de AFP. Primarul districtului Nyaruguru, Habitegeko Francois, a declarat…

- Cel putin 24 de persoane si-au pierdut viata in urma unui incendiu care s-a declansat vineri la o clinica de reabilitare a consumatorilor de droguri in capitala azera Baku, a relatat agentia de presa locala APA, citand autoritatile, informeaza AFP. "Incendiul s-a declansat la ora locala…

- Cel putin sase persoane au murit in urma intemperiilor produse pe Coasta de Est a Statelor Unite, mii de curse aeriene fiind anulate din cauza rafalelor de vint care au depasit 130 de km/h, relateaza cotidianul The Washington Post. Numerosi copaci au fost doboriti de vint in statele New York, Massachusetts,…

- Perechea romano-olandeza Horia Tecau/Jean-Julien Rojer a castigat titlul in proba de dublu a turneului ATP de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 2.623.485 dolari, sambata, dupa ce a invins in finala cuplul Jamie Cerretani (SUA)/Leander Paes (India) cu 6-2, 7-6 (2). AGERPRES…

- Cel putin zece persoane au fost ranite si 50 au fost arestate, sambata, la Kiev in cursul unor confruntari intre politie si manifestanti anticoruptie care au amplasat o tabara de corturi in apropierea sediului parlamentului, relateaza AFP. 'Sase manifestanti au avut nevoie de ingrijiri medicale,…

- Accident CUMPLIT in urma cu puțin timp. Doua persoane au decedat in urma coliziunii dintre o autocisterna si un automobil.FOTO Doua persoane au decedat luni seara in urma coliziunii dintre o autocisterna si un automobil, accident produs pe DN1B, la intrarea in municipiul Buzau. Eveniment rutier la…

- Victimele locuiau la Paris si au disparut in apropierea statiunii turistice Val d'Isere, aflata in districtul Savoie. Cei doi au fost gasiti duminica, la 2.930 de metri altitudine.Zona a fost inchisa din cauza riscului de avalansa, au informat oficialii. Un turist de alta nationalitate…

- Un barbat si o femeie si-au pierdut viata atunci cand casa lor din cartierul sarac Quintino s-a prabusit in timpul noptii. A treia persoana decedata in timpul furtunii este un politist a carui masina a fost zdrobita de un arbore, in cartierul Realengo, din nordul orasului, a informat DPA.Potrivit…

- Patru persoane si-au pierdut viata in sudul Filipinelor, unde furtuna tropicala Sanba a provocat ploi torentiale si alunecari de teren, informeaza marti politia citata de AFP. Furtuna insotita de rafale de vant de pana la 75 km/h a lovit coasta de est a insulei Mindanao. Ploile…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat, luni, ca este nevoie de o ancheta parlamentara atat in privinta activitatii SPP, cat si in privinta unor sefi din diverse institutii "care se pare ca actioneaza ilegal". "Este nevoie de o ancheta parlamentara atat in ceea ce priveste activitatea…

- Un producator de medicamente din Japonia a anuntat ca a dezvoltat o pilula care poate elimina virusul gripal in prima zi de la administrare, pe fondul celei mai grave epidemii de gripa din Statele Unite din ultimii ani, relateaza site-ul publicatiei The Wall Street Journal.

- Cel putin 19 persoane si-au pierdut viata, iar alte zeci au fost ranite intr-un accident rutier produs sambata dimineata in Hong Kong, cand un autobuz supraetajat s-a rasturnat, a anuntat politia, transmite AFP.

- Fosta partenera de viața a regretatului actor Iurie Darie are probleme de sanatate. Actrița Anca Pandrea a ajuns de urgența la spital vineri, 9 februarie. Aceasta a contactat același virus gripal care a provocat moartea a 16 persoane in Romania, in ultima vreme. Actrita este internata la Spitalul…

- Cel putin o persoana a decedat si alte cinci au fost ranite la Moscova in timpul celei mai puternice furtuni de zapada inregistrate in acest oras de la inceperea inregistrarilor meteorologice, au anuntat duminica primarul capitalei ruse si agentia de profil, citati de AFP. In douazeci…

- Cel putin doua persoane au decedat, iar alte peste 70 au fost ranite, in urma coliziunii unui tren de pasageri cu un marfar in apropiere de localitatea Pine Ridge, comitatul Lexington din statul american Carolina de Sud, informeaza site-ul postului BBC News. Locomotiva si cateva vagoane…

- Departamentul de Trezorerie al Statelor Unite a publicat astazi o lista cu 210 oameni de afaceri si inalti oficiali rusi care ar avea legaturi cu presedintia Rusiei, relateaza site-ul agentiei The Associated Press.

- Tenismanul elvetian Roger Federer a cucerit duminica la Melbourne al 6-lea trofeu la Australian Open, al 20-lea de Mare Slem din cariera sa, invingandu-l in finala in cinci seturi, 6-2, 6-7 (5/7), 6-3, 3-6, 6-1, pe croatul Marin Cilic, dupa 3 ore si 2 minute. AGERPRES (editor: Teodora…

- Doua explozii simultane in centrul Bagdadului s-au soldat cu cel putin 16 morti, potrivit serviciilor de securitate, care afirma ca a fost vorba de un atentat sinucigas, informeaza AFP. DPA precizeaza ca deflagratiile s-au produs in Sahet al-Tayaran (Piata Aviatiei) din capitala irakiana. …

- Te ține mereu ocupata Fluxul de informații este in ultima perioada in creștere, incat este foarte posibil ca nu mai poți face fața unui bagaj atat de mare de informații, care vine din toate parțile. Este necesar sa faci o triere a acestora și sa le selectezi doar pe cele folositoare ție, caci astfel…

- Autor: Stelian ȚURLEA Viorel Marineasa este nu scriitor timișorean, dar nu numai. Este (sau a fost) și editor, profesor la Universitate, polemist, publicist, martor al fabuloasei boeme timișorene. A participat activ la Decembrie 1989, in Timișoara. Un om extrem de activ, implicat in viața culturala…

- Cel putin 13 persoane si-au pierdut viata la Montecito, in apropiere de Los Angeles, in urma alunecarilor de teren care au distrus locuinte in sudul Californiei, afectat de o furtuna puternica, a informat marti politia locala, citata miercuri de AFP, scrie agerpres.ro. "Anuntam cu tristete ca…

- Cel putin 24 de persoane, dintre care zece copii, si-au pierdut viata marti în Siria în raiduri si tiruri ale regimului si aliatului sau rus asupra regiunii Ghouta de Est, enclava rebela din apropierea Damascului bombardata zilnic, indica un bilant anuntat de Observatorul sirian pentru…

- Douazeci si noua de persoane si-au pierdut viata dupa ce ciclonul Ava a lovit Madagascar incepand de vineri pana duminica, au informat luni seara autoritatile guvernamentale din aceasta tara, citate de Xinhua. Biroul national pentru gestionarea riscurilor si a dezastrelor (BNGRC) a anuntat…

- Cel putin 18 persoane au fost ucise in confruntari armate la sfarsitul saptamanii trecute in Acapulco si Los Cabos, doua statiuni balneare de pe coasta Pacificului in Mexic, majorand astfel numarul de victime ale valului de violente care se inregistreaza in centrele turistice ale acestei tari, informeaza…

- Cel putin 11 persoane au fost ucise miercuri într-un atac sinucigas împotriva unei moschei din nord-estul Nigeriei, epicentrul conflictului cu gruparea islamista insurgenta Boko Haram, au afirmat doi oficiali militari, un localnic si un lucrator umanitar,

- Accident CUMPLIT: Cel puțin 40 de persoane au murit, dupa ce un autocar a cazut de la 100 de metri inalțime.FOTO Cel puțin 40 de persoane au murit dupa ce un autocar a cazut de la 100 de metri inalțime și a aterizat pe o plaja renumita, situata la nord de capitala Lima, scrie Antena 3. Accidentul a…

- Cel putin doua persoane au fost ucise, duminica, in timpul protestelor antiguvernamentale din Iran, iar guvernul de la Teheran a avertizat ca demonstrantii "vor plati un pret mare" pentru incalcarea legii, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Serviciul Federal al Securitatii Rusiei (FSB) a anuntat sambata ca a fost retinut individul care a organizat si a comis atentatul cu bomba intr-un supermarket din orasul Sankt Petersburg, soldat cu 13 raniti, potrivit agentiilor ruse de presa, citate de Reuters. Gruparea Stat Islamic (SI)…

- Printre victime este si un copil de un an, iar 4 persoane ranite sunt in stare critica, potrivit primarului orasului. Acesta a adaugat ca, prin numarul de victime, incendiul este cel mai grav produs la New York in ultimii 25 de ani.

- O nava de pasageri elvetiana s-a ciocnit de un pilon de autostrada in apropiere de orasul Duisburg din vestul Germaniei, iar in urma accidentului au fost raniti cel putin 25 de oameni, inclusiv cinci raniti grav, informeaza site-ul agentiei de stiri Dpa.

- Furtuna tropicala Tembin, ridicata la categoria de taifun dupa ce a provocat aproximativ 200 de morti si zeci de disparuti in insula Mindanao din Filipine, s-a indepartat de arhipelagul filipinez indreptandu-se spre Marea Chinei meridionale, potrivit agențiilor de presa internaționale.

- Zeci de mii de persoane s-au adunat in fata Palatului Imperial din Tokyo, in Japonia, pentru a celebra ziua de nastere a imparatului Akihito, care a implinit, simbata, 83 de ani. Peste 45.000 de persoane s-au adunat la intrarea in palatul imperial, fluturind steagul Japoniei si scandind „Banzai!” ,…

- Cel puțin 33 de persoane și-au pierdut viața dupa ce un autocar cu pelerini a cazut de pe un pod in India. Potrivit intoday.in, șoferul a pierdut controlul volanului in timpul unei depasiri. Din nefericire, cel putin 33 de oameni si-au pierdut viata, iar alti peste 15 au fost dusi la spital, dupa…

- Cel putin 133 de persoane si-au pierdut viata dupa ce furtuna tropicala Tembin a lovit incepand de vineri sudul Filipinelor, afectand in special insula Mindanao, unde zeci de persoane sunt date disparute, informeaza AFP. Bilantul continua sa creasca. Cele mai recente date oferite de politie adauga…

- CADOURI DE CRACIUN. Doar un sfert dintre respondenti spun ca aloca mai mult de 200 de euro pentru cumpararea cadourilor de Craciun. ”Cei mai multi romani, 34,4%, cheltuiesc intre 100 si 200 de euro. Aproape 28% dintre ei aloca intre 50 si 100 de euro, in timp ce 12,5% dintre cei ei nu aloca…