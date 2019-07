Furtuna tropicala Erick a crescut in intensitate luni si s-a transformat in uragan in estul Oceanului Pacific, cu vanturi care ating viteze de 120 de kilometri pe ora, la aproximativ 1.600 de kilometri distanta de Big Island din Hawaii, urmand sa devina si mai puternica in orele urmatoare, au avertizat meteorologii americani, citati de Reuters.



Erick, al treilea uragan al sezonului 2019, a fost inclus in categoria 1 pe scala uraganelor Saffir-Simpson, dar ar putea sa ajunga in categoria a 3-a (cu vanturi de peste 178 de kilometri pe ora) in urmatoarele doua zile, au anuntat specialistii…