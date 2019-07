Stiri pe aceeasi tema

- O furtuna puternica a afectat, marti dupa-amiaza, mai multe localitati din judetul Botosani, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina Lupu. Potrivit sursei citate, vantul puternic a smuls acoperisurile a doua imobile din comunele Ungureni si Dangeni.…

- Aproape 25.000 de consumatori din 60 de localitati din judetul Bihor au ramas fara electricitate, dupa ce furtuna de joi seara a cauzat avarii la 14 linii de medie tensiune si peste 240 de posturi de transformare. Pompierii militari au avut peste 60 de misiuni, din care jumatate pentru indepartarea…

- S-a dat cod roșu de furtuna violenta joi in jurul orei 17 la Dej și localitați apropiate, la Cașeiu, Mica, Mintiu Gherlii, Cuzdrioara, Vad, Bobalna, Jichișu de Jos. Alerta in premiera la acest nivel a venit peste o avertizare cod portocaliu pentru jumatatea de nord a Romaniei. Bilanțul furtunii, cu…

- Furtuna de joi seara a afectat mai multe localitați din județul Bacau, unde sunt probleme la alimentarea cu energie electrica. Potrivit DelGaz Grid, 11 localitați sunt afectate: Beresti Bistrita, Padureni, Climesti, Cleja, Faraoani, Gioseni,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Aproape 9.500 de gospodarii din judetul Buzau sunt, marti seara, fara curent electric in urma unei furtuni puternice. Zeci de copaci au fost doborati de vant, unii dintre ei blocand mai multe drumuri. Acoperisul unui bloc din municipiul Buzau s-a desprins si a cazut pe strada. Si in Braila sunt probleme…

- Mai multe localitati din judetul Timis s-au aflat pentru cateva zeci de minute sub cod rosu de vreme rea. Meteorologii, dar si localnicii din mai multe zone ale judetului au anuntat ca a cazut grindina cat oul de porumbel iar sute de hectare au fost afectate. Cele mai mari probleme au fost inregistrate…

- Codul Portocaliu emis de ANM pentru Ploiești și pentru tot județul Prahova a lasat în urma strazi inundate, chiar în centrul municipiului reședința de județ, scrie Realitateadeploiesti.net.

- A plouat torential, ieri, in mai multe regiuni din Romania, iar un cod galben este in vigoare și astazi, pana la ora 23:00. Efectele vremii rele se resimt: in Bacau, peste 2.000 de consumatori au ramas fara curent electric, iar in Vaslui, mai multe drumuri si case au fost inundate.