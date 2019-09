Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au evacuat duminica zeci de cetațeni din casele inundate din vestul Greciei la câteva zile dupa ce șapte persoane, printre care si doi români, au murit în urma unei furtuni violente produse în nordul țarii, scrie Mediafax.Astfel de furtuni severe sunt neobișnuite…

- Doi cetațeni români au decedat dupa furtuna din Halkidiki, Grecia, iar altul a fost ranit, fiind transportat la o unitate medicala din zona pentru a beneficia de asistența medicala de specialitate, anunța Ministerul Afacerilor Externe (MAE). "Reprezentanții oficiului consular au întreprins…

- Doua persoane de nationalitate romana se numara printre cele șapte persoane care au decedat in urma intemperiilor ce au afectat miercuri seara nordul Greciei, informeaza agentia Reuters. O femeie si un baiat de opt ani, ambii de nationalitate romana, au decedat in urma prabusirii acoperisului unui restaurant…

- Doi cetateni romani, o femeie si un baiat de 8 ani, si-au pierdut viata dupa ce acoperisul unui restaurant din Nea Plagia (regiunea Halkidiki ) s-a prabusit ca urmare a fenomenelor meteo extreme (vant foarte puternic, ploaie si grindina) care au afectat miercuri seara nordul Greciei, informeaza Reuters.…

