Furtună puternică în Europa: Circulaţia feroviară, AFECTATĂ In landul Renania de Nord-Westfalia toate trenurile pe distante lungi, precum si unele trenuri locale, au fost anulate, a anuntat operatorul Deutsche Bahn. Langa orasele Aachen si Koln copaci rupti de vand au cazut peste sinele de cale ferata, iar sosele au fost blocate tot de arbori cazuti. Centrul meteo al acestui land a emis o avertizare in care atrage atentia asupra riscului dislocarii de copaci si acoperisuri din cauza rafalelor puternice de vant. S-au inregistrat perturbari si in alte regiuni ale Germaniei, trenurile de mare distanta intre Worms si Mannheim fiind anulate. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

