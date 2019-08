Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Constanta, copiii, cu varstele de un an si jumatate, patru ani si, respectiv, sapte ani, au suferit traumatisme craniene, iar unul dintre ei si traumatism la un picior, iar mama lor, traumatism la un brat, toti patru fiind in stare de constienta, stabili…

- O femeie in varsta de 68 de ani a fost marti gasita moarta in Lacul Techirghiol, in statiunea Eforie Nord, potrivit autoritatilor judetene. Reprezentanti ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) 'Dobrogea' au afirmat ca femeia nu mai fusese vazuta in zona de circa doua ore, existand suspiciuni…

- Joi seara, tanarul de 18 ani a intrat sa se scalde in apele brațului Borcea, in zona Fetești, dar a fost luat de curenți și nu a mai putut ajunge la mal. Marți, 11 iunie, trupul neinsuflețit al acestuia a fost gasit intr-un rau din Harsova. El a fost scos la mal de cetațeni la mai bine de 45 de kilometri…

- Un numar de 27 de persoane, intre care 14 copii, au fost evacuate, astazi, in urma unui incendiu izbucnit intr-un bloc din municipul Hunedoara. 11 oameni care s-au intoxicat cu fum au fost duși la spital, intre ei, o femeie gravida și trei copii. Potrivit primelor informații, 27 de persoane au fost…

- 227 de pompieri, jandarmi și polițiști buzoieni cu 112 autospeciale și motopompe au fost angrenați in misiunile derulate in data de 4 iunie 2019 pentru inlaturarea efectelor generate de precipitațiile masive cazute in zona de deal și de munte a Județului Buzau. Acestora li s-au adaugat 51 de angajați…

- Etapa la nivelul unitații noastre a Concursurilor serviciilor profesioniste pentru situații de urgența a avut loc marti, 4 iunie 2019, in municipiul Turda. Echipele reprezentative ale celor cinci subunitați de

- In data de 29 mai a.c., la Palatul Copiilor din municipiul Constanta, s a desfasurat faza judeteana a competitiilor scolare "Prietenii pompierilor" si "Cu viata mea apar viata", activitate organizata de Inspectia de Prevenire din cadrul Inspectoratului Pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului…

- Potrivit primelor informații, trei polițiști, aflați in misiune, au fost raniți intr-un grav accident rutier. Evenimentul a avut loc pe DN68, in apropiere de localitatea Voislova. Este vorba despre o autospeciala de poliție.. stire in curs de actualizare Vezi și: Accident cu…