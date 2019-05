Stiri pe aceeasi tema

- Vantul din noaptea de duminica se pare ca a provocat și pagube. Un copac a fost doborat, duminica noaptea, de vantul destul de puternic ... The post FOTO / ȘTIREA TA: Copac cazut peste o mașina pe strada Arieșului din Alba Iulia, din cauza vantului appeared first on Ziarul Unirea .

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Termenul ultimativ a expirat. Daca ne prostim și luam in calcul zilele nelucratoare, mai expira o data. Luni. Iar președintele Klaus Iohannis nu da niciun semn ca se conformeaza. Dimpotriva. Nu va numi niciun ministru. Și va trage cat poate de timp. Remanierea de primavara…

- Patru persoane si-au pierdut viata in timpul unei furtuni puternice care a lovit statele americane Mississippi si Alabama, au anuntat vineri autoritatile, relateaza sambata Xinhua potrivit Agerpres. Un barbat in varsta de 63 de ani a murit joi la spital dupa ce un copac s-a prabusit peste el,…

- Au ramas in viata, dupa ce masina in care se aflau s-a izbit violent intr-un copac si a luat foc. Accidentul rutier s-a produs noaptea trecuta, in jurul orei 02:00, pe soseaua Muncesti din sectorul Botanica al Capitalei.

- Agenții din cadrul Politiei Municipiului Targoviste au fost sesizati, zilele trecute, de catre un barbat de 68 de ani, din Targoviste, județul Dambovița, ca i-a disparut autoturismul pe care il parcase in spatele blocului unde locuieste. In urma apelului sau la 112, oamenii legii au plecat in cautarea…

- Accident grav in sectorul Ciocana al Capitalei. Un sofer a ajuns cu mașina intr-un copac si s-a rasturnat intr-un sant pe strada Alecu Russo.La fata locului au intervenit oamenii legii, dar si pompierii.

- Drama intr-o familie cunoscuta din comuna Albeni. Florin Vladulescu, fostul cumnat al doctorului chirurg Valentin Neagu de la SJU Targu-Jiu și soțul unei asistente de la Spitalul Targu-Carbunești, a decedat la finalul saptamanii trecute, urmand sa fie inhumat. Omul a lasat in urma doi copii de 10, respectiv…

- O mașina de tip dubița a luat foc in centrul Capitalei, pe soșeaua Kiseleff.Deocamdata nu se știu cauzele incendiului, dar la fața locului s-au deplasat mai multe autospeciale.