- Majorarile la prețurile alimentelor din ultimele luni au dat frau liber economiștilor pentru a arata romanilor cum erau de fapt prețurile alimentelor acum 120 de ani in București și in marile orașe ale lumii. Și daca la inceputul secolului 20 eram cam pe același calapod cu Parisul și orașele din Statele…

- Bursa de la Bucuresti a deschis sedinta de vineri pe minus, principalii indicii inregistrau la ora 10.00 scaderi cuprinse intre 0,92% si 2,07%, scrie ZF.ro. Astfel, BET, principalul indice al BVB, afisa un minus de 1,62%, BET-FI un minus de 0,92%, BET-NG minus 2,07%, iar BET-TR un minus de 1,62%. …

- Prabusirea burselor globale, care parea sa se fi incheiat la mijlocul saptamanii, a revenit vineri in SUA si mai ales in Asia, cu declinuri care depasesc 10% fata de valorile din ianuarie. China, unde domina investitorii de retail, a fost lovita cel mai puternic.

- Deși handbaliștii de la SCM Poli nu sunt platiți chiar la zi, formația pregatita de Pero Milosevic e liderul la zi al Ligii Zimbrilor. Pentru timișoreni urmeaza doua dueluri dificile pe teren propriu, primul e sambata cu CSM București, una dintre cele mai puternice grupari din campionat. Tehnicianul…

- Bursa de la Bucuresti a deschis si sedinta de joi pe plus, continuand trendul de miercuri, iar principalii indicii inregistrau la ora 10.00 cresteri cuprinse intre 0,1% si 0,5%. BET, principalul indice al BVB, avansa cu 0,54%, BET-FI cu 0,10%, BET-NG cu 0,25%, iar BET-TR cu 0,53%. …

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Indicele Stoxx 600 a inregistrat prima crestere din ultimele opt zile, in conditile in care majoritatea sectoarelor au crescut, scrie ZF Indicele FTSE 100 al bursei din Londra a urcat cu 0,76%, in timp ce indicele DAX al bursei din Frankfurt a urcat cu 0,58%. In Paris, indicele CAC 40 a urcat cu 0,55%,…

- Revenirea pietelor de capital incepe sa se raspandeasca in toate bursele europene, dupa patru zile negre in care s-au evaporat peste 4.000 de miliarde de dolari din pietele financiare internationale, scrie Ziarul Financiar.

- Pietele bursiere din Asia inregistrau cresteri miercuri, dupa ce Bursa de pe Wall Street a revenit marti pe verde, incheind perioada de turbulente care s-a propagat ulterior la nivel mondial, transmite Reuters, preluata de Agerpres. În timp ce majoritatea analiştilor se aşteaptă…

- Donald Trump a sfatuit studenții Universitații Trump, cu un an inaintea crizei financiare din 2008, sa se foloseasca de bulele imobiliare pentru ca aceasta ar putea fi o oportunitate de investiții. El a mai spus atunci ca este entuziasmat sa se termine aceasta bula pentru ca va face bani. ”Oamenii vorbesc…

- Indicele bursier Dow Jones a avut ieri o scadere de 1.175 de puncte, cea mai mare dupa criza financiara din anul 2008, situatii asemanatoare inregistrandu-se si la bursele S&P 500 si Nasdaq, ceea ce a atras „preocuparea” Presedintiei SUA. Pietele bursiere din intreaga Europa se pregatesc acum pentru…

- Celebrul indice Dow Jones al Bursei din New York a fost lovit de cea mai grava scadere din istorie din timpul unei zile de tranzacționare. Principalul indice de pe Wall Street pierduse, luni, 1600 de puncte, inainte ca investitorii sa intervina, limitand scaderea la 1175. Efectele nefaste s-au facut…

- Pietele din Asia au scazut din nou marti, in conditiile in care investitorii au reactionat puternic la vestea ca indicele bursei americane Dow Jones a inregistrat cea mai mare scadere din ultimii peste sase ani, informeaza site-ul postul BBC News. Titlurile pe piata nipona s-au depreciat…

- Cu putin noroc, si nepotii vostri vor plati imprumuturile luate de guvernul PSD Romania, prin Ministerul Finantelor, a impru­mutat 2 miliarde de euro de pe pietele financiare internationale - 750 de milioane de euro pe 12 ani, pentru care trebuie sa plateasca o dobanda de 2,5% pe an, si 1,25 miliarde…

- România a împrumutat 2 miliarde de euro de pe pietele internationale de capital. Analistul economic Dragos Cabat spune ca banii sunt necesari pentru ca România nu a atras suficiente fonduri europene. ”Este bine ca am iesit din nou pe pietele…

- Momente de panica intr-un avion plin de romani. S-a intrerupt decolarea și a fost chemata poliția! Imagini scandaloase au fost suprinse intr-o aeronava care zbura de la București spre o destinație din Italia.

- LISTA completa a trenurilor anulate. CFR Calatori pregateste o retragere masiva de pe aproximativ 100 de rute. Renuntarea totala, sau pe anumite zile, va intra in vigoare de la 1 martie 2018. Ar fi vorba de destinatiile nerentabile, cu putini calatori. Sindicalistii sustin insa ca firmele private de…

- Istoricul Neagu Djuvara s-a stins din viata joi la varsta de 101 ani. Memorialist, diplomat, filosof si istoric, Neagu Djuvara era unanim recunoscut drept unul dintre cei mai importanti intelectuali romani. Neagu Djuvara s-a nascut la Bucuresti in 1916, intr-o familie de origine aromana asezata in tarile…

- Prezent la Forumul Economic Mondial de la Davos, Jes Staley, seful bancii britanice Barclays, avertizeaza ca pietele financiare ii amintesc intr-o anumita masura de perioada traita inainte de prabusirea burselor din 2008. 0 0 0 0 0 0

- Mega protest, în aceasta seara, în Capitala! Mii de oameni din toata țara se vor aduna în Piața Univeristații, nemultumiți de legile justiției si de modificarea Codului penal și a Codului fiscal.

- Calitatea fortei de munca si mediul tehnologiei informatiei sunt cateva dintre elementele ce atrag investitorii japonezi in Romania, a apreciat, marti, la o intalnire cu jurnalistii, Norio Maruyama - director general pentru presa si diplomatie publica din cadrul Ministerului Afacerilor Externe (MAE)…

- Societatea Tomis Team SA a fost infiintata in anul 2010 si are sediul social in Bucuresti, Sectorul 1, strada Ion Ionescu de la Brad nr. 2B. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, interogat la data de 9 ianuarie 1918, societatea are capital social subscris de 2.180.503.630 de lei integral…

- Clujul ramane inca atractiv pentru outsourcing Costurile inregistrate de companiile de outsourcing in Romania sunt printre cele mai scazute din regiune, București, Cluj-Napoca, Iași și Timișoara fiind in categoria celor mai ieftine destinații ale centrelor de Business Process Outsourcing (BPO) și Shared…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza intr-un comunicat transmis miercuri ca, in cursul zilei de 31 decembrie 2017, doi cetateni romani au fost evacuati in siguranta din Yemen, pe traseul Aden - Amman - Bucuresti, aceasta tara fiind afectata de conflicte armate.

- Anul 2018 aduce o veste teribila pentru foarte mulți romani. Conform unei Directive a Uniunii Europene, de la 1 aprilie 2018 autoritațile locale nu mai pot oferi subvenție la gigacalorie, ceea ce inseamna ca prețurile cu incalzirea vor exploda, in mod special in Ploiesti si alte orase mari, acolo…

- Doi romani, un barbat si o femeie, au fost pusi sub acuzare in SUA pentru ca, in ianuarie 2017, au accesat ilegal aproximativ 123 de computere conectate la camerele de supraveghere ale Departamentului Politiei Metropolitane. Cei doi au fost retinuti la jumatatea lunii decembrie in Bucuresti, barbatul…

- Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A.Constanta a fost infiintata in anul 1999 si are sediul social in municipiul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, consultat la data de 25 decembrie 2017, firma are un capital social subscris de 132.906.430 de lei, integral…

- Autoritațile romane au arestat trei persoane suspectate ca s-ar afla in spatele unor atacuri informatice de tip CTB-Locker ransomware, anunța Agenția europeana a politiei (Europol). In același timp, intr-o ancheta paralela, doua persoane din București au fost arestate tot pentru raspandirea de ransomware.In…

- Povestea Garii Regale din Baneasa. Gara Baneasa este o gara din cartierul bucureștean Baneasa, care a fost construita de catre Direcția Generala a CFR, in 1936, cu scopul de a crea un cadru solemn pentru primirile regale. Planurile au fost intocmite de arhitectul Duiliu Marcu, iar execuția a aparținut…

- Medicul oftalmolog Monica Pop trage un semnal de alarma in privința riscului la care suntem expuși din cauza petardelor folosite de sarbatori. Petardele sunt un adevarat risc pentru fiecare dintre noi, acestea putandu-ne rani in mod grav. Medicul Monica Pop, care a oferit detalii despre starea de sanatate…

- Nutriționistul Mihaela Bilic și-a spus foarte clar parerea despre dietele ținute de vedete. Mihaela Bilic, ale carei secretede alimentație au fost scoase la iveala la un moment dat , este un cunoscut nutriționiast de la noi din țara. Mihaela Bilic, care recomanda consumul unui iaut pe zi , a comentat…

- Reacția Amaliei Enache dupa crima de la metrou. Vedeta a postat un mesaj pe contul de socializare, cu puțin timp inainte ca suspecta sa fie prinsa de polițiști. Motivele care au impins-o pe criminala de la metrou sa comita oribila fapta de marți seara sunt in continuare invaluite in mister. Dupa mai…

- Fuego a marturisit ca a avut parte de numeroase experiențe neplacute in prejma spectacolelor pe care le-a ținut in preajma sarbatorilor de iarna. Fuego, care anul acesta in august și-a aniversat ziua de naștere , este unul dintre cei mai indragiți și apreciați artiștin din țara noastra. Spectacolele…

- Trilulilu Music, compania din spatele serviciului de muzica online Zonga, a investit 50.000 euro pentru extinderea la nivel international, publicul tinta fiind cei 5 milioane de romani din diaspora. Aplicatia Zonga este disponibila de la inceputul acestei luni pentru comunitatile de romani din intreaga…

- Un zbor a fost anulat și sunt intarzieri de cate trei ore la alte curse de pe Aeroportul Internațional din Sibiu, dupa ce trei zboruri pe ruta București- Londra, dintre care doua operate de linia aeriana britanica British Airways, iar unul de Wizz Air, au fost anulate luni.

- Cu toate ca Nicolae este unul dintre cei mai iubiți sfinți, fiind patronul famiiliei și al copiilor, puțini bucureșteni știu de prezența sfintelor sale moaște in ultima și singura ctitorie din Capitala a Sfantului martir Constantin Brancoveanu (1688-1714).

- Trei zile de doliu national, dupa decesul Regelui Mihai/ Principesa Margareta: Voi continua sa servesc poporul roman VIDEO Guvernul a decretat, marti, trei zile de doliu national pentru Regele Mihai, care a murit marti 5 decembrie, la ora 13.00, la locuinta sa din Aubonne (Elvetia), la varsta de 96…

- Marile banci centrale trebuie sa se asigure ca eforturile lor de a majora gradual ratele dobanzilor se dovedesc suficient de eficiente pentru a atenua pietele financiare care deja se confrunta cu turbulente, se arata in cel mai recent raport al Bancii pentru Reglemente Internationale (BIS), transmit…

- VEZI AICI: EXCLUSIV Cearta Firea-Tudose, dupa Piața Victoriei. Stenograme incendiare Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat, la Antena 3: ”Nu mai exista niciun fel de indoiala ca avem o ruptura in PSD de tipul celei care a existat in cazul lui Sorin Grindeanu. Doamna Firea este, fara echivoc,…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș vine in sprijinul firmelor din județ care au fost afectate de furtuna puternica de la mijlocul lunii septembrie, și nu numai. Astfel, reprezentanții instituției anunța ca pot emite avize de forța majora pentru situațiile in care firmele nu pot depași…

- Romania a surprins Europa saptamana trecuta anuntand o crestere economica de 8,8% in al treilea trimestru, cu 3 puncte procentuale peste asteptari. La opt ani dupa ce salariile si pensiile au fost diminuate din cauza crizei care a necesitat asistenta financiara din partea Fondului Monetar International,…

- "Sluga la casa mare! De ce am pierdut mutarea Agenției Europene a Medicamentului la București. Așa cum spuneam de ieri, pentru ca nu a fost vorba niciodata sa o avem! EvZ de azi revine cu un articol legat de eșecul mutarii Agenției Europene a Medicamentului (EMA) la

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a recunoscut ca secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, l-a intrebat ce s-a intamplat cu cvorumul de la sedinta Comisie de Aparare din Senat, pe a carei ordine de zi se afla proiectul de lege privind achizitia rachetelor Patriot.

- Salariile nete ale angajatilor Regiei Autonome de Distributie a Energiei Termice (RADET) Bucuresti nu vor fi afectate de mutarea contributiilor de asigurari sociale (CAS) in sarcina acestora, in urma recentei modificari a Codului Fiscal prin OUG nr. 97/2017, desi societatea se afla in insolventa.

- Stella Ronner-Grubacic, ambasadorul Olandei la Bucuresti, spune ca ceea ce vad investitorii straini in Romania sunt oportunitatile enorme, dar ca au nevoie de garantii ca acestea se vor mentine si ca exista predictibilitate in privinta taxelor, referindu-se la recentele modificari ale Codului Fiscal.…