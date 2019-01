Furtuna Pabuk din Thailanda - Inundaţii şi pene de curent; insulele turistice ocolite Aproximativ 30.000 de persoane au fost plasate in centre de adapost in urma inundatiilor si penelor de curent provocate de trecerea furtunii tropicale Pabuk, care a afectat sudul Thailandei, dar a ocolit insulele turistice din Golful thailandez, relateaza sambata AFP. Sute de turisti au ramas blocati pe mai multe insule din Golful Thailandei dupa ce aeroporturile regionale au fost inchise iar ambarcatiunile au ramas andocate, inainte de venirea furtunii tropicale Pabuk, care a atins uscatul vineri seara. Pabuk, prima furtuna tropicala din ultimii 30 de ani care loveste aceasta zona a tarii in… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

- O romanca aflata in Thailanda in vacanta, impreuna cu familia, a povestit pentru Adevarul experienta pe care o traieste pe Insula Koh Yao Yai alaturi de alti turisti. Ea a ramas blocata in resortul la care autoritatile ar putea sa nu mai poata ajunge pana duminica.

- Raluca Anghel, consultant Marketing Turistic, a facut topul destinatiilor turistice „vedeta“ in 2019. Daca in ultimii ani, romanii au optat in continuare pentru Grecia si Turcia, temerarii fiind atrasi Republica Dominicana, Thailanda, China, India sau Bali, anul 2019 va avea cu siguranta vedetele lui…