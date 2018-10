Furtuna Michael a ajuns în Georgia după ce a devastat Florida. Sunt victime VIDEO Clasat initial ca uragan de categoria a 4-a pe scala Saffir-Simpson - cel mai violent care a afectat Florida in ultimii 80 de ani - atunci cand a atins uscatul, in regiunea Panhandle, Michael a fost retrogradat la furtuna tropicala pe masura ce a intrat pe uscat.



Rafalele de vant atingeau joi o viteza maxima de 95 de kilometri pe ora, dupa ce au atins pana la 250 de kilometri pe ora.



Peste 700.000 de afaceri si locuinte erau private de electricitate joi, in statele Florida, Georgia si Alabama. Mii de locuitori au petrecut noaptea in adaposturi.



Michael, care a surprins… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Clasat initial ca uragan de categoria a 4-a pe scala Saffir-Simpson - cel mai violent care a afectat Florida in ultimii 80 de ani - atunci cand a atins uscatul, in regiunea Panhandle, Michael a fost retrogradat la furtuna tropicala pe masura ce a intrat pe uscat.Rafalele de vant atingeau…

- Michael, a carui intensificare rapida in nordul Golfului Mexic i-a luat prin surprindere pe specialisti, a ajuns pe uscat miercuri langa Mexico Beach, la 32 de km sud-est de Panama City, Florida, cu rafale de vant de pana la 249 de km/h. Acest uragan de categoria a patra (pe scara cu cinci trepte Saffir-Simpson)…

- Uraganul Michael, cea de-a treia cea mai puternica furtuna care s-a abatut vreodata asupra tarmului Statelor Unite, a fost retrogradat joi la categoria de furtuna tropicala, dupa ce a lovit miercuri in forta nord-vestul statului Florida cu ploi torentiale si rafale de vant care au smuls acoperisuri,…

- Uraganul Michael, cea de-a treia cea mai puternica furtuna care s-a abatut vreodata asupra tarmului Statelor Unite, a fost retrogradat joi la categoria de furtuna tropicala, dupa ce a lovit miercuri in forta nord-vestul statului Florida cu ploi torentiale si rafale de vant care au smuls acoperisuri,…

- Autoritațile din Statele Unite au decretat stare de urgența in statele americane Louisiana și Mississippi, dupa ce furtuna tropicala Gordon a ajuns pe coasta golfului american, au transmis reprezentanții Centrului Național pentru Uragane (NHC), relateaza BBC, potrivit Mediafax. In momentul…

- Furtuna tropicala Gordon a ajuns, marti seara, pe coasta americana a Golfului Mexic atingand zona de uscat din apropierea granitei dintre statele Alabama de Mississippi unde era in vigoare o alerta de uragan, relateaza AFP. A fost declarata stare de urgenta in ambele state americane, dar si in orasul…

- O statuie aurita de 4 metri a presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, ridicata ca parte a unei instalatii de arta in orasul german Wiesbaden (vest), a fost inlaturata deoarece nu a fost bine primita de catre localnici, relateaza miercuri dpa. Autoritatile orasului au decis sa inlature instalatia, parte…

- Uraganul Lane, de categoria 3 dintr-un total de 5 pe scara Saffir-Simpson, se apropie de arhipelagul american Hawaii si ar putea afecta direct unele insule, informeaza marti Centrul uraganelor pentru centrul Pacificului (CPHC) din SUA, citat de EFE. Autoritatile au semnalat in ultimul raport ca Lane…