Stiri pe aceeasi tema

- Furtuna Leslie a lovit Portugalia cu vanturi care ajung la 176 de kilometri pe ora. Mai mulți copaci au fost smulși din radacini in orașele aflate pe coasta Atlanticului, iar sute de mii de case au ramas fara curent electric. Autoritațile au emis cod roșu de alerta, avand in vedere ca sunt și așteptate…

- Furtuna Leslie s-a abatut asupra Portugaliei duminica dimineata cu vanturi de 176 kilometri pe ora, smulgand din radacini numerosi arbori si lasand fara electricitate sute de mii de locuinte, inainte de a ajunge in nordul Spaniei, unde sunt asteptate ploi diluviene, informeaza AFP. Acest…

- Mega vedeta Ed Sheeran va concerta în 2019 la București. Concertul Ed Sheeran va avea loc în 3 iulie 2019 pe Arena Nationala Bucuresti. Organizatorul evenimentului este Barracudamusic.at si Eventim.ro. Biletele se pun…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat ca virusul pestei porcine „nu vine calare pe bicicleta” ”nu intra pe granita cu pasaportul”, astfel ca este dificil de controlat. Nu exista vaccin pentru el iar masurile preventive au fost aplicate la noi in ultimii cinci ani. Cunoscut pentru exprimarile…

- In ultima seara, duminica, 26 august, orchestra, dirijata de Ramiro Arista din Argentina, a continuat periplul muzical, de data acesta pe circuitul muzicii latino, poposind in Brazilia, Mexic, Spania, Portugalia, Peru, Columbia, Argentina, Uruguay. Articolul Muzica latino in Piața Tricolorului apare…

- Un val de canicula s-a abatut peste Europa in ultimele zile. Meteorologii au avertizat ca ca temperaturile in Spania și Portugalia ar putea depași in acest weekend (4-5 august) recordul la nivel european. Se așteapta ca temperaturile sa depașeasca 48 de grade Celsius, in urma unui val de aer fierbinte…

- Directorul Inspectoratului de Stat in Construcții Vrancea, despre romanii din diaspora. Cristian Prescornițoiu, inspector-șef in cadrul Inspectoratului de Stat in Construcții Vrancea, a scris ca „se golește Europa de cerșetori, hoți și curve” pentru ca „se duc la protest in Romania”. Mai mult, cel care…

- Peste 300, din cele 2.400 de curse efectuate zilnic de Ryanair, vor fi anulate miercuri si joi din pricina grevelor anuntate de echipajele de cabina din Spania, Portugalia si Belgia, executivul companiei precizand ca pe parcursul verii se asteapta la alte greve.