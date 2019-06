Furtună la Paris. Un bărbat a fost grav rănit de un stâlp de iluminat "Din cauza furtunii, un copac a cazut peste un stalp de iluminat in piata Bataille-de-Stalingrad, care s-a prabusit peste un barbat", au precizat pompierii.



Medicii sunt rezervati in ceea ce priveste starea barbatului ranit.



Furtuna Miguel a facut si alte victime: trei persoane si-au pierdut viata pe mare in largul coastelor Sables-d'Olonne dupa ce ambarcatiunea pe care se aflau s-a rasturnat din cauza furtunii. Cei trei iesisera sa acorde ajutor unei barci de pescuit, al carui navigator este inca dat disparut. Vezi și: Procesul in cazul atentatelor din Franța din… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procesul in dosarul atentatelor comise in ianuarie 2015, primele dintre atacurile jihadiste care au lovit Franta in perioada ce a urmat de atunci, este programat sa se desfasoare intre 20 aprilie si 3 iulie 2020 la Paris, a anuntat vineri o sursa apropiata dosarului, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Aceste…

- Trei salvatori din cadrul Societatii Nationale franceze de Salvare pe Mare (SNSM) au murit vineri, dupa ce vedeta la bordul careia se aflau s-a rasturnat, in largul Sables d'Olonnes, a anuntat vineri prefectura Vendee, unul dintre departamentele afectate de furtuna Miguel, relateaza AFP.

- Producatorul auto italo-american Fiat Chrysler a propus saptamana trecuta o fuziune de peste 35 de miliarde de euro cu Renault, care va crea al treilea lider global, dupa Volkswagen si Toyota. Piata de baza a Renault este Europa, dar compania are o prezenta buna si in Asia, prin alianta cu producatorii…

- La capatul a 12 ani de suferințe cumplite, rastimp in care boala - sindromul Klippel-Trenaunay - i-a mutilat un picior și l-a supus unor dureri inimaginabile, pentru Gabriel Balacean, din București, speranța renaște. Baiatul de 15 ani, insoțit de mama lui, va pleca peste doar cateva zile la o clinica…

- Pericolul incendiului de la catedrala Notre-Dame din Paris a fost eliminat, dar inca nu se stie cum va rezista structura edificiului, a declarat marti dimineata Laurent Nunez, secretar de stat in Ministerul de Interne al Frantei, citat de AFP si Reuters, relateaza Agerpres. “La ora 08:00 (06:00 GMT,…

- Microparticulele de plastic au fost descoperite pe varfuri de munte aduse de ploaie chiar de la distanța, a aratat un nou studiu, care a demostrat ca vanturile au capacitatea de a transporta poluarea "oriunde și peste tot". Oamenii de știința au fost uimiți de cantitațile de microplastice…

- Uniunea Europeana a emis un comunicat oficial prin care ii cere generalului Khalifa Haftar, liderul grupului paramilitar Armata Nationala Libiana, sa puna capat atacului asupra capitalei Libiei, Tripoli, relateaza Reuters, conform Mediafax.Comunicatul a fost blocat pentru o zi, din cauza disputei…

- Compania feroviara Eurostar, care opereaza trenuri intre Londra și Paris sau Bruxelles, trecand prin Eurotunnel, a suspendat sambata circulația trenurilor spre și dinspre Marea Britanie din cauza unei persoane ce a patruns ilegal in zona șinelor de cale ferata langa gara St Pancras din Londra, relateaza…