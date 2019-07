Furtună la Arad. Un brad de mari dimensiuni a căzut peste Spitalul Judeţean Incidentul a avut loc duminica dupa-amiaza, in timpul unei furtuni, in curtea SCJU Arad.



Un brad aflat in fata cladirii sectiei Pediatrie II a fost smuls din radacina de vijelie si s-a prabusit pe imobil.



"Bradul are cel putin 15 metri si a avariat acoperisul cladirii. Sta sprijinit de imobil, iar echipajele noastre intervin pentru a-l taia creanga cu creanga, pentru a nu provoca si alte distrugeri. Nu exista persoane ranite", a declarat, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arad, Calin Domsa. Alte pagube facute de furtuna… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

