- UPDATE: Mesajul ca i-a inspaimantat pe vasluieni, cel de pe RO-ALERT, a “lovit” si la Barlad! Aici nu a plouat atat de tare ca la Vaslui, fiind inregistrati 18 litri pe metrul patrat, insa vantul puternic a smuls, de asemenea, mai multi copaci. In municipiul resedinta de judet, de pilda, s-a intamplat…

- ALERTA…. O furtuna naprasnica s-a abatut peste Vaslui, in urma cu puțin timp! Timp de un sfert de ora a plouat cu aproximativ 25 – 30 de litri pe metrul patrat, spun autoritațile, grindina de mici dimensiuni fiind și ea prezenta. Fenomenele meteo deosebite fusesera anunțate cu puține minute inainte…

- Furtuna, miercuri dupa amiaza, in zona de nord a județului Buzau, limita cu județul Covasna. Angajații Secției Drumuri Naționale Buzau intervin pentru degajarea a doi arbori doborați de vijelie pe DN10, la km 94. Traficul se desfașoara ingreunat, dirijat de poliție. Județul Buzau se afla pana joi dimineața…

- Ploaia cu grindina a facut ravagii in raionul Dondușeni in aceasta dupa-amiaza. Pe rețelele de socializare au aparut imagini video cu furtuna, dar și imagini de dupa furtuna. Tabloul cuprinde copaci rupți și crengi pe traseele principale.

- Furtuna care s-a abatut luni seara asupra orașului Pogoanele a facut ravagii, smulgand acoperișurile unor blocuri. Vantul deosebit de puternic care a avut aspect de tornada, dupa cum vorbesc martorii, a doborat stalpi și copaci de pe raza localitații. O buzoianca a fotografiat de la distanța norul negru…

- Furtuni puternice, insotite de descarcari electrice si grindina, au afectat mai multe localitati din țara, aflate sub cod portocaliu de vreme severa. Acoperișuri de blocuri au fost pur și simplu smulse, au lovit geamurile apartamentelor și i-au lasat pe oameni la mila ploii.

- Furtuna care s-a abatut seara trecuta asupra județului Timiș a lasat urme in mai multe localitați din județ, dar și in Timișoara. Vantul puternic a pus mai mulți copaci la pamant, iar in orașul de pe Bega, chiar in Piața Unirii, un acoperiș a fost smuls. Pompierii au intervenit in localitatea Berini,…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Timis, ca urmare a unei furtuni, sambata, mai multe acoperisuri au fost luate de vant, iar cativa copaci au fost doborati la pamant. Astfel, pompierii timiseni au intervenit pe str. Maresal Constantin Prezan, la acoperisul unui bloc,…