Stiri pe aceeasi tema

- Palatul Buckingham a anunțat ca Meghan Markle, ducesa de Sussex, a devenit editor-invitat al publicației British Vogue, potrivit contactmusic.com. Soția prințului Harry a petrecut mai bine de 7 luni lucrand cu redactorul-șef al British Vogue, Edward Enninful, pentru ediția din luna septembrie a publicației.…

- Meghan, sotia printului Harry si ducesa de Sussex, a colaborat in calitate de editor-invitat la realizarea numarului din luna septembrie al revistei British Vogue, dedicat femeilor care sunt "promotoarele unor...

- Nici macar Meghan Markle nu a scapat de gura mamelor carcotașe. Soția Prințului Harry este motiv de dezbatere pe rețele de socializare: proaspata mamica este criticata pentru felul in care iși tine copilul in brațe.

- Meghan Markle și-a surprins fanii cand a aparut la Wimbledon pentru a o susține pe prietena sa, Serena Williams. Ducesa de Sussex, care inca se afla in concediu de maternitate, parea fericita și relaxata, fiind insoțita de doua prietene de la universitate,, Lindsey Roth și Genevieve Hillis. Meghan a…

- Furtuna care a lovit, miercuri seara, mai multe zone din țara a adus grindina de dimensiuni uriașe in doua localitați din județul Calarași. Locuitorii din Ulmeni si Mitreni, doua localitați din județul Calarași, au postat pe rețelele de socializare imagini cu gheața care a avut dimensiunile unui ou…

- Aceasta solicitare, care a fost propusa in martie 2018, ar urma sa afecteze circa 15 milioane de persoane care fac cerere de viza pentru a intra pe teritoriul SUA in fiecare an. 'Securitatea nationala este prioritatea noastra absoluta in cadrul atribuirii vizelor si toti calatorii si migrantii care…