- Barbatul a plecat sâmbata dupa-amiaza cu o ambulanta privata din Halkidiki, Grecia, si a ajuns duminica dimineata la Cluj, unde a fost internat la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta. Barbatul, în vârsta de 41 de ani, a refuzat…

- Romanul ranit in Grecia a fost externat, la cateva ore dupa ce a fost internat la Spitalul Județean de Urgența Cluj. Barbatul este in afara pericolului, insa soția și fiul sau de opt ani și-au pierdut viața, dupa furtuna din Halkidiki. Trupurile neinsufletite vor fi repatriate saptamana viitoare. Barbatul,…

- Romanul ranit in furtuna din peninsula Halkidiki a fost adus in țara. El a fost dus la la Spitalul Județean de Urgența Cluj. Barbatul este in afara pericolului, insa soția și fiul sau de opt ani și-au pierdut viața.

- Romanul care si-a pierdut fiica si copilul in furtuna din Grecia s-a intors, duminica dimineata, acasa, la Cluj-Napoca. Barbatul de 41 de ani a fost dus direct la Urgente, apoi la Neurochirurgie.

- Barbatul a plecat sâmbata dupa-amiaza cu o ambulanta privata din Halkidiki, Grecia, si a ajuns duminica dimineata la Cluj, unde a fost internat la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta, potrivit Mediafax. Clujeanul, în vârsta de…

- Cei doi romani care și-au pierdut viața in urma furtunii devastatoare din regiunea Halkidiki, din Grecia, sunt din Cluj_Napoca. Potrivit Mediafax, romanul care a fost ranit in urma furtunii din Grecia este tatal baiatului care a murit. Cei doi romani au murit dupa ce acoperișul unui restaurant din Nea…

