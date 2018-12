Furtună în Filipine: 68 de morţi, potrivit celui mai recent bilanţ Un numar de 68 de persoane si-au pierdut viata in urma furtunii care s-a abatut saptamana trecuta asupra centrului Filipine, potrivit unui nou bilant anuntat luni, care s-ar putea agrava, se tem autoritatile, relateaza AFP. Un total de 57 de persoane au fost ucise in regiunea muntoasa Bicol, la sud-est de Manila, iar alte 11 pe insula Samar. Cele mai multe decese s-au produs prin inec sau in urma alunecarilor de teren. "Mi-e teama ca (bilantul) va creste deoarece sunt inca multe zone in care nu am reusit sa ajungem", a declarat Claudio Yucot, directorul protectiei civile din regiunea Bicol. Furtuna… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

