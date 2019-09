Stiri pe aceeasi tema

- Furtuna tropicala Imelda a adus ploi torentiale in zona Houston, statul Texas, provocand moartea a cel putin doua persoane, in timp ce salvatori in barci au scos sute de persoane din masini inghitite de ape, aeroportul international din Houston a anulat curse si zeci de mii de

- Centrul National pentru Uragane (NHC) din SUA a anuntat joi seara ca se asteapta pana la 45 de centimetri de ploaie in unele zone pana vineri dupa-amiaza. Ed Gonzalez, seriful comitatului Harris, care include Houston, a confirmat cel de-a doilea deces din cauza furtunii. El a afirmat…

- NHC a afirmat ca este de asteptat ca centrul uraganului sa se apropie de Insulele Bermude miercuri noaptea. Uraganul Humberto se afla la 960 de kilometri vest de Bermude, deplasandu-se cu o viteza de 13 km pe ora, a precizat Centrul National pentru Uragane. Furtuna tropicala Humberto,…

- Mai mulți turiști, intre care și copii, au ramas blocați, luni, cu mașinile in zona unor cabane din Argeș, din cauza ploii. In ajutorul lor au intervenit echipaje de pompieri și jandarmi, transmite MEDIAFAX.Citește și: Anunț-bomba dupa cazul de la Caracal! Polițiștii cer legalizarea prostituției…

- Conform presei locale, alte patru persoane au fost ranite, potrivit agentiei poloneze de stiri PAP. Una dintre aceste persoane trecea prin fata cladirii cand a avut loc explozia si a trebuit sa fie transportata la spital cu arsuri severe de un elicopter al serviciilor de salvare. Doua duzini dintre…

- Mai multe drumuri au fost inundate si zeci de copaci au fost doborati de furtuna care s-a abatut, joi seara, asupra judetului Bihor. Pompierii sunt in alerta si intervin deja pentru degajarea carosabilului si pentru evcuarea a doua persoane blocate in masina pe o strada inundata.

- Mai multe persoane au fost salvate din locuințe inundate sau din mașini surprinse de viituri, in noaptea de duminica spre luni, de pompierii din județul Mehedinți. De asemenea, trei podețe au fost luate de ape, iar o cale ferata este blocata, din cauza macazurilor inundate, informeaza Mediafax.Potrivit…