- Cel putin 32 de persoane au murit in Statele Unite din cauza Uraganului Florence, iar numeroase zone continua sa fie inundate, informeaza Reuters, potrivit rtv.net.Cel putin 37 persoane au murit in statul Carolina de Nord si inca sase, in Carolina de Sud.

- Furtuna Florence a fost retrogradata la depresie tropicala, duminica, insa rafalele de vant si ploile diluviene de vineri care au afectat doua dintre statele americane, incepand de vineri reprezinta inca un pericol mare pentru

- Furtuna Florence, retrogradata la uragan de categoria 1, continua sa reprezinte o amenintare majora si ar putea produce inundatii "catastrofale" in unele zone de pe teritoriul statelor Carolina de Nord si Sud, avertizeaza autoritatile americane,...

- Furtuna Florence, retrogradata la uragan de categoria 1, continua sa reprezinte o amenințare majora și ar putea produce inundații "catastrofale" in unele zone de pe teritoriul statelor Carolina de Nord și Sud, avertizeaza autoritațile americane, potrivit The Associated Press, scrie Mediafax.Centrul…

- Stare de urgența in capitala Statelor Unite, Washington, din cauza uraganului Florence, care urmeaza sa ajunga pe coasta de Est a Americii. Amenintate sunt si statele Maryland, Virginia, Carolina de Nord și de Sud.

- E stare de urgenta in statele americane Virginia, Carolina de Nord si Carolina de Sud. Furtuna tropicala Florence, formata in Atlantic, creste in intensitate si va deveni in curand uragan de categoria a patra, spun meteorologii.

- Horia Tecau si Jean-Julien Rojer, campioni la Winston-Salem. Au fost fara greșeala in finala. Turneului ATP 250 de la Winston-Salem (Carolina de Nord) este dotat cu premii totale de 691.415 dolari. ATP Winston-Salem, finala (dublu) James Cerretani / Leander Paes – Jean-Julien Rojer / Horia Tecau 4-6,…

- William Hilliard Jr. este barbat de 49 de ani din Carolina de Nord, care a fost arestat dupa ce a inregistrat pe ascuns, in baie, mai multe tinere pe care le-a invitat pe iahtul lui intr-un weekend....