- In urma unei furtuni puternice care a lovit peninsula Halkidiki, din Grecia, doi romani, o femeie și copilul acesteia și-au pierdut viața. De asemenea, tatal copilului și soțul femeii a fost ranit și internat in spital. Astazi ar urma sa fie externat. In direct la Romania TV, ministrul de Externe,…

- Femeia avea 54 de ani, iar baiatul opt ani, potrivit Antena 3. Barbatul, al treilea roman ranit in furtuna din Halkidiki, este soțul femeii și tatal copilului, potrivit Antena 3. El este in stare grava, in spital. Se pare ca vorbim de o familie numeroasa, cu mai mulți copii, cu toții aflandu-se…

- O furtuna neobisnuit de puternica a ucis șase turisti in Grecia, in peninsula Halkidiki. Printre cei care au murit se afla si doi cetateni romani: o femeie si un baiat de 8 ani. Ei si-au pierdut viata dupa ce acoperisul unui restaurant s-a prabusit din cauza vantului puternic. De asemenea, doi cetateni…

- Au aparut noi imagini filmate in timpul furtunii teribile care a lovit Halkidiki, una dintre cele mai populare destinatii turistice din Grecia. Mai multi turisti, printre care si doi romani, au murit. „Dumnezeule! Este o furtuna supercelulara mare si infricosatoare. In nordul Greciei. In Salonic. Avem…

- Doi cetateni romani, o femeie si un baiat de 8 ani, si-au pierdut viata dupa ce acoperisul unui restaurant din Nea Plagia (regiunea Halkidiki ) s-a prabusit ca urmare a fenomenelor meteo extreme (vant foarte puternic, ploaie si grindina) care au afectat miercuri seara nordul Greciei, informeaza Reuters.…

- Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto a avut luni o noua convorbire cu omologul sau roman Teodor Melescanu pe tema cimitirului militar din Valea Uzului, relateaza AGERPRES.In cursul acestei discutii telefonice Szijjarto a solicitat ca ministerele apararii roman si ungar sa inceapa consultarile…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, luni, ca ambasadorul Romaniei la Chisinau a fost prezent la intalnirea presedintelui Igor Dodon cu ambasadorii statelor membre UE si ca el i-a spus sa se intalneasca si cu liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, conform News.ro.Citește…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, spune ca nu are ce sa-si reproseze cu privire la organizarea alegerilor europarlamentare si a referendumului pe justitie in strainatate si crede ca in zonele unde sunt grupati foarte multi romani nu se poate face fata prin consulate si doua sau trei circumscriptii,…