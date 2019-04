Stiri pe aceeasi tema

- Vremea in urmatoarele zile va fi inchisa, din cauza maselor de aer rece, de origine polara. Temperaturile vor fi ușor mai scazute decat normalul acestei perioade. Vremea se va raci ușor fața de zilele precedente, mai accentuat in partea sud-estica a țarii, anunța meteorologii ANM . Se vor semnala precipitații…

- Vremea va fi foarte calda pentru aceasta perioada in judetul Alba, cel putin vineri, 8 Martie, anunta meteorologii. Apoi temperaturile scad cu 5 grade si vor fi ploi. Se mai insenineaza duminica. Temperaturile maxime vor fi de 20 de grade Celsius, vineri si apoi scad la 15 grade Celsius. Vor fi ploi…

- Meteorologii au anuntat ca in perioada 11 – 18 februarie se va depune un strat nou de zapada la munte, dar si ploi, lapovita si ninsori razlete in restul teritoriului. Marți, vremea va fi in general inchisa, iar valorile termice vor fi in scadere spre mediile caracteristice perioadei. In regiunile vestice,…

- Orașul canadian Toronto se confrunta cu cea mai mare ninsoare din istoria sa, cazuta intr-o singura zi, in urma careia a fost afectata și activitatea de pe Aeroportul Internațional din aceasta metropola. Pe piste s-a asternut un strat de zapada de 32 de centimetri, fapt ce a provocat intarzieri si anularea…

- Autoritațile din centrul Statelor Unite sunt in alerta dupa ce meteorologii au emis avertizari de ger napraznic. Se anunța și minus 48 de grade Celsius, temperatura care provoca degeraturi in doar cateva minute.

- Vremea 30 ianuarie 2019 aduce temperaturi ușor mai ridicate decat ziua precedenta. Mercurul din termometre ar putea urca pana la 12 grade. Vremea incepe sa se incalzeasca in toata țara, astfel ca, in preajma zilelor de 2 – 5 februarie, vor fi temperaturi de primavara, dupa cum anunța meteorologii…

- Meteorologii au anunțat ca vremea se incalzește in urmatoarea perioada. In sud-estul tarii temperaturile vor ajunge la 14 grade Celsius in urmatoarele zile. In Capitala se vor inregistra de luni temperaturi pozitive și va incepe sa dispara. Tendinta de incalzire a vremii va fi resimtita luni in mare…

- Meteorologii anunța, pentru sâmbata și duminica, vreme schimbatoare, cu temperaturi în scadere și precipitații mixte. În stațiunile de la munte se va așeza un nou strat de zapada, în timp ce în restul teritoriului sunt așteptate ploi și lapovița. Temperaturile scazute…