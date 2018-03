Stiri pe aceeasi tema

- În perioada 22 martie, ora 23.00 – 23 martie, ora 15.00 este anunțat cod portocaliu de ninsoare abundenta, strat de zapada consistent, temporar viscol și vizibilitate scazuta, în municipiul București și în județele Caraș

- Numeroase scoli si institutii publice au fost inchise in nord-estul Statelor Unite, afectat miercuri de o furtuna de zapada, informeaza AFP. In regiunea Washington, meteorologii au anticipat ca furtuna Toby, cea de-a patra venita ''din nord-est'' in ultimele trei saptamani, va provoca depunerea unui…

- Numeroase scoli si institutii publice au fost inchise in nord-estul Statelor Unite, afectat miercuri de o furtuna de zapada, informeaza AFP. In regiunea Washington, meteorologii au anticipat ca furtuna Toby, cea de-a patra venita ''din nord-est'' in ultimele trei saptamani,…

- Cel puțin 26 de oameni au murit, iar alți 18 sunt raniți, in urma unui presupus atac sinucigaș cu bomba, langa o moschee din capitala afgana Kabul, au confirmat oficiali citați de BBC News.

- Cel putin 26 de persoane au fost ucise si 18 au fost ranite miercuri intr-un atac sinucigas la Kabul, a declarat un purtator de cuvant al Ministerului de Interne afgan, relateaza Reuters. Explozia, produsa in...

- Potrivit Biroului national pentru managementul riscurilor si dezastrelor, circa 19.000 de persoane au fost afectate de furtuna Eliakim, iar numarul mortilor ar putea creste.Din cauza intemperiilor, peste 2.000 de case au fost inundate - multe fiind complet distruse - iar cateva poduri au…

- Cel putin 20 de persoane au murit dupa ce o puternica furtuna tropicala a lovit Madagascarul in timpul week-end-ului, au informat luni oficiali locali, citati de DPA. Potrivit Biroului national pentru managementul riscurilor si dezastrelor, circa 19.000 de persoane au fost afectate de furtuna Eliakim,…

- Peste 6.000 de persoane au fost evacuate din cauza furtunii, a anuntat Biroul National pentru Gestionarea Riscurilor si Dezastrelor. Furtuna tropicala a afectat in special insula Mananara, aflata la 635 de kilometri la nord-est de Antananarivo, capitala Madagascarului. Vantul a batut…

- Gruparea jihadista Statul Islamic a comis doua atacuri duminica seara in provinciile Mosul si Kirkuk, in nordul Irakului, ucigand cel putin zece persoane, intre care un lider tribal sunnit,...

- Un kamikaze a detonat vineri explozibilul avut asupra sa intr-un cartier siit din capitala afgana Kabul, omorand sapte persoane, au anuntat responsabili afgani, relateaza AFP. 'In explozie au fost ucise sapte persoane si sapte au fost ranite', a anuntat purtatorul de cuvant al…

- Amanat cu o saptamana, din cauza terenurilor impracticabile, acoperite cu zapada, returul Ligii 3 la fotbal porneste la drum in acest week-end. Cu etapa a doua, runda inaugurala fiind amanata pentru miercuri, 28 martie, care programeaza derby-ul judetean Soimii Lipova – Lunca Teuz Cermei (vineri,…

- Cel putin 24 de persoane si-au pierdut viata in urma unui incendiu care s-a declansat vineri la o clinica de reabilitare a consumatorilor de droguri in capitala azera Baku, a relatat agentia de presa locala APA, citand autoritatile, informeaza AFP. "Incendiul s-a declansat la ora locala…

- Cel putin 3 persoane au murit si alte 21 au fost ranite, dupa ce un bloc de locuinte cu trei etaje s-a prabusit in Poznan, vestul Poloniei, probabil ca urmare a unei explozii de gaz, au anuntat...

- Cel putin 3 persoane au murit si alte 21 au fost ranite, dupa ce un bloc de locuinte cu trei etaje s-a prabusit in Poznan, vestul Poloniei, probabil ca urmare a unei explozii de gaz, au anuntat pompierii, informeaza duminica AFP. "Am scos de sub daramaturi trei corpuri neinsufletite. Alte 21…

- Cel putin cinci oameni au murit in furtuna care afecta inca vineri seara nord-estul Statelor Unite, provocand importante caderi de zapada, ploi abundente si rafale violente de vant si determinand anularea a sute de zboruri si trenuri, transmite AFP preluat de agerpres. Un baietel de sase ani…

- Atentat intr-o piața de pește din Nigeria. Trei kamikaze, toți barbați, s-au aruncat in aer intr-o piata de peste din Konduga, in nord-estul Nigeriei, ucigand cel putin 19 persoane, intr-un atentat imputat Boko Haram, au anuntat sambata, 17 februarie, care citeaza

- Cel putin doi oameni au murit dupa ce un avion privat de mici dimensiuni s-a prabusit in estul Belgiei, au anuntat, luni, autoritatile locale, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters, potrivit Mediafax.ro.

- Cel putin 27 de persoane aflate intr-un autocar cu turisti si-au pierdut viata si 18 au fost ranite intr-un accident rutier produs in provincia indoneziana Java de Vest, au anuntat duminica politia si spitalul locale, transmit EFE si dpa. Accidentul s-a produs sambata seara, cand autocarul…

- Cel putin doua persoane au murit, iar alte 115 au fost ranite in urma cutremurului produs marti seara in Taiwan. Mai multe cladiri prabusite. Imaginile filmate de un localnic arata un hotel care s-a prabusit partial si asfaltul deformat.

- Cel putin o persoana a murit si alte cinci au fost ranite la Moscova in cursul celei mai puternice furtuni de zapada inregistrate vreodata in oras de la inceputul estimarilor meteorologice, au anuntat duminica primarul capitalei ruse si agentiile meteorologice citate de AFP.

- Cel putin o persoana a decedat si alte cinci au fost ranite la Moscova in timpul celei mai puternice furtuni de zapada inregistrate in acest oras de la inceperea inregistrarilor meteorologice, au anuntat duminica primarul capitalei ruse si agentia de profil, citati de AFP. In douazeci…

- Cel putin doua persoane au decedat, iar alte peste 70 au fost ranite, in urma coliziunii unui tren de pasageri cu un marfar in apropiere de localitatea Pine Ridge, comitatul Lexington din statul american Carolina de Sud, informeaza site-ul postului BBC News.

- In urma ciocnirii celor doua trenuri, potrivit BBC, doi oameni au murit și cincizeci au fost raniți. Acesta este bilanțul inițial. Accidentul s-a produs intre un tren marfar și un tren de pasageri, in apropierea orașului Cayce. Trenul de pasageri circula intre New York și Miami. Mai…

- Desertul din Arabia Saudita a fost acoperit de un strat de zapada dupa ce temperaturile au scazut considerabil in anumite parti ale Orientului Mijlociu. Mai multe fotografii arata cateva camile acoperite de zapada, in timp ce localnicii au fost surprinsi in timp ce se bucura de stratul de omat. Multi…

- O explozie puternica a avut loc, sambata intr-o zona in care se afla mai multe ambasade straine si cladiri ale Guvernului si provocand mai multe victime, informeaza site-ul postului BBC si al agentiei Reuters. Bilantul atacului de la Kabul a crescut la 95 de morti si 158 de raniti, potrivit BBC, acesta…

- Zeci de persoane au fost ranite, 'peste 50', a anuntat ONG-ul italian Emergency care i-a transportat pe raniti la spitalul sau din Kabul, evocand un 'masacru' intr-o explozie foarte puternica produsa sambata in capitala afgana, relateaza AFP si Reuters. "Peste 50 de raniti au fost transportati…

- Atacul a vizat hotelul Intercontinental din Kabul, la sfarsitul saptamanii trecute. Potrivit unor surse diplomatice afgane, in acel atac si-au pierdut viata 25 de afgani si 15 straini, intre care rezidenti si trecatori care s-au aflat la locul atacului in acea zi. In afara de victimele afgane,…

- Cel puțin doua persoane au murit si alte 110 au fost ranite, dupa ce un tren regional a deraiat in aceasta dimineata, in apropiere de Milano. Zece dintre raniți sunt in stare grava, a anuntat un responsabil al serviciilor de urgenta din Italia, citat de AFP. „In urma deraierii trenului, produsa din…

- UPDATE ora 10:45 Consulatul General al Romaniei la Milano are in atentie accidentul feroviar produs joi dimineata in apropierea acestui oras, iar pana in prezent nu au fost primite solicitari de asistenta consulara, a informat MAE la solicitarea AGERPRES. ‘Oficiul consular a intreprins, in regim de…

- Cel putin doua persoane si-au pierdut viata si zece au fost grav ranite dupa ce un tren a deraiat, joi dimineata, in apropiere de Milano. Aproximativ 100 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale.

- Cel putin cinci persoane au murit si cel putin sase au fost ranite dupa ce un grup de teroristi a patruns, sambata seara, intr-un hotel de lux din Kabul, relateaza Reuters. Toti atacatorii au fost omorati.

- Situație la limita disperarii în județul Tulcea. Zeci de persoane sunt blocate de nu mai puțin de 8 ore cu mașinile în nameții formați pe drumul național 22 A, în apropierea localitații Cataloi. Oamenii spun ca au anunțat autoritațile, dar ca nimeni nu a venit sa îi ajute…

- Cand drumurile sunt acoperite cu zapada, gheata sau polei, utilizarea anvelopelor de iarna nu este suficienta pentru evitarea derapajelor Pentru a ajunge la destinatie fara a fi implicati in accidente de circulatie, soferii trebuie sa manifeste atentie sporita. Viteza neadaptata si alcoolul consumat…

- Zapada ce s-a abatut marți dupa-amiaza in zona Transilvaniei a dat mari batai de cap șoferilor, șoselele fiind acoperite cu un strat consistent de omat, inainte ca utilajele de deszapezire sa iasa pe teren.

- Bilantul victimelor dublului atentat sinucigas, produs luni in centrul Bagdadului, a crescut la 26 de morti, in majoritate lucratori zilieri, acesta fiind cel de-al doilea atac de acest tip in...

- Un cutremur cu magnitudinea de 7,1 grade pe scara Richter a lovit coasta de sud a statului Peru in dimineata zilei de duminica. Evenimentul s-a soldat cu moartea cel putin doua persoane si cu zeci de raniti, cauzand prabusirea mai multor drumuri si case, relateaza CNN .

- Bilantul persoanelor care si-au pierdut viata in urma alunecarilor de teren din sudul Californiei a ajuns la 18 dupa ce echipele de salvare au gasit inca un corp neinsufletit, a anuntat vineri seriful comitatului Santa Barbara, Bill Brown, citat de DPA. Corpul unui barbat in varsta de…

- Viscolul a lovit insula nordica Hokkaido si a nins din nord-estul Japoniei pana in insula sudica Kyushu, a anuntat agentia meteorologica a tarii.Furtuna a perturbat traficul din Hokkaido, cauzand anularea a 183 de curse feroviare si a zeci de curse cu autobuzul expres miercuri. In unele…

- Partea de est a Madagascarului a fost afectata grav in ultimele zile, ciclonul degajand rafale de vant cuprinse intre 140 si 190 de kilometri pe ora. "Bilantul provizoriu al Ciclonului Ava este de 29 de morti", a declarat Melisa Venance, purtatorul de cuvant al Departamentului pentru Gestionarea…

- Valul de frig care se abate in aceasta perioada asupra nordului continentului nord-american afecteaza si fauna salbatica, inclusiv rechinii, mai multe exemplare fiind gasite moarte si efectiv congelate. Daca zapada cazuta in Florida pentru prima data dupa aproape 30 de ani i-a incantat pe americani,…

- Cel putin 12 persoane au murit si alte 180 au fost ranite in coliziunea care a avut loc joi intre un tren si un camion, survenita in centrul Africii de Sud, potrivit unui nou bilant comunicat de...

- Coasta de est a Statelor Unite a fost lovita de un val de frig, ceea ce pentru unii oameni a fost o adevarata surpriza. Locuitorii din statul Florida nu au vazut zapada de aproape trei decenii, iar acum au avut parte din nou de ninsori, relateaza AFP. O furtuna puternica de iarna lovește coasta de est…

- Opt persoane au murit in Indonezia, dupa ce barca pe care se aflau 40 de pasageri la bord s-a rasturnat. Mai multe persoane sunt date disparute in urma incidentului, conform Agenției naționale indoneziene pentru cautare și salvare. La bordul ambarcațiunii se aflau, de asemenea, și copii. Aceasta…

- Cel putin 12 persoane au fost ucise si 14 ranite, duminica, intr-un atac sinucigas comis in cursul unor funeralii, in estul Afganistanului, au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP, potrivit Agerpres. 'Bilantul cel mai recent a ajuns la 12 morti si 14 raniti', a declarat Attaullah Khogyani,…

- Cel putin 30 de persoane au fost ucise si 16 ranite în coliziunea dintre un autobuz si un camion pe un drum din centrul Kenyei, a anuntat politia locala, relateaza AFP. 'Avem 30 de morti', a indicat comandantul politiei din Valea Rift, Zero Arome. 'Toate cadavrele au fost scoase…

- "Am trista datorie de a va spune ca 12 locuitori ai New Yorkului au murit, inclusiv un copil de un an", a declarat primarul care s-a deplasat imediat la locul tragediei. "Riscam sa mai pierdem oameni", a subliniat Bill de Blasio in cursul unui briefing de presa, adaugand ca patru persoane au fost…

- Cel putin sapte persoane au decedat si mai multe au fost ranite în timpul vacantei de Craciun în urma unor accidente produse în Alpii Elvetieni si în Muntii Tatra Mare, informeaza DPA si Xinhua.

- Cel putin cinci persoane au murit, iar alte zece au fost ranite, dupa ce un autobuz a iesit de pe carosabil si a lovit mai multi pietoni aflati pe scarile de la iesirea-intrarea unei statii de metrou din vestul Moscovei, ...

- Furtuna tropicala Tembin, ridicata la categoria de taifun dupa ce a provocat aproximativ 200 de morti si zeci de disparuti in insula Mindanao din Filipine, s-a indepartat de arhipelagul filipinez indreptandu-se spre Marea Chinei meridionale, potrivit agențiilor de presa internaționale.

- Furtuna tropicala Tembin, ridicata la categoria de taifun dupa ce a provocat aproximativ 200 de morti si zeci de disparuti in insula Mindanao din Filipine, s-a indepartat de arhipelagul filipinez indreptandu-se spre Marea Chinei meridionale, relateaza duminica agentiile EFE si AFP. Serviciul…