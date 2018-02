Furtună de zăpadă record în Moscova; cel puţin un mort şi cinci răniţi Cel putin o persoana a decedat si alte cinci au fost ranite la Moscova in timpul celei mai puternice furtuni de zapada inregistrate in acest oras de la inceperea inregistrarilor meteorologice, au anuntat duminica primarul capitalei ruse si agentia de profil, citati de AFP.



In douazeci si patru de ore in Moscova s-au asternut 43 de centimetri de zapada, peste jumatate din cantitatea medie lunara care cade in mod obisnuit in aceasta localitate, potrivit Serviciului National de Meteorologie.



"O persoana a murit in urma prabusirii unui copac pe o linie de electricitate", a… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

