- In Missouri, autoritatile au avertizat ca se poate astepta in trafic chiar si opt ore. In unele zone, stratul de zapada a fost de peste 45 de centimetri. In Kansas City, unde Kansas City Chiefs a jucat sambata cu Indianapolis Colts, in campionatul de fotbal american, in ziua partidei stratul…

- Cel putin trei oameni au murit si mii de familii au ramas fara electricitate in Carolina de Nord, Carolina de Sud si Virginia, marti dimineata, dupa ce o furtuna de zapada a provocat ninsori abundente in sud-estul Statelor Unite, unde stratul de omat a inregistrat in anumite locuri o grosime de pana…

- George H.W. Bush, cel de al 41-lea presedinte al Statelor Unite, care a ocupat functia intre 1989 si 1993, a murit sambata la varsta de 94 de ani, relateaza site-ul cotidianului The Washington Post.

- "Avem inregistrarea, nu vreau sa o ascult (...) pentru ca este o inregistrare a suferintei", a declarat el intr-un interviu difuzat duminica de Fox News. "Am fost pe deplin informat, nu exista niciun motiv sa o ascult", a continuat el. "Stiu exact ce s-a intamplat (...) a fost foarte violent,…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca dispune de inregistrarea uciderii jurnalistului Jamal Khashoggi in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, insa nu vrea sa o asculte deoarece continutul sau este 'foarte violent', relateaza AFP. 'Avem inregistrarea, nu vreau sa o ascult (...) pentru…

- Liderul de la Kremlin a declarat la inceputul unei intalniri cu Bolton ca ar dori sa discute despre diverse probleme cu privire la controlul armamentului, inclusiv despre declaratia lui Trump din weekend referitoare la intentia sa de a retrage Statele Unite din tratatul privind interzicerea armamentului…

- Cel putin 30 de persoane si-au pierdut viata in urma trecerii uraganului Michael prin patru state din sudul Statelor Unite ale Americii saptamana trecuta, potrivit unui nou bilant dat publicitatii de autoritatile locale, citat marti de AFP. Douasprezece cadavre au fost descoperite in…