- Meteorologii anunța risc mare de avalanse in majoritatea masivelor montane, tempreraturi minime de - 23 de grade la munte, ninsori și vant. Stratul de zapada a depașit la Balea-Lac 170 de centimetri. Salvamontiștii au efective sporite pe munte pana la finalul vacanței școlare, scrie Mediafax.Potrivit…

- Meteorologii avertizeaza ca in Muntii Fagaras si Bucegi, la altitudini de peste 1.800 de metri, este risc mare de producere a unor avalanse – 4, pe o scara de la 1 la 5 – intrucat stratul de zapada proaspat depusa depaseste in unele locuri 50 de centimetri, iar pe vai si in zonele adapostite…

- Ninge ca in mijlocul iernii la altitudini mari in Muntii Bucegi. Imaginile surprinse de catre jandarmii montani din județul Dambovita in zona Pestera, din apropierea localitatii Moroeni, sunt de-a dreptul spectaculoase. Stratul de zapada este deja de cativa centimetri si se anunta a creste in zilele…

- Dupa ce meteorologii au anunțat ca vine iarna, la munte a nins considerabil, astfel ca drumarii au intervenit cu utilajele de deszapezire și au impraștiat material antideparant. Va mai ninge, anunța ANM, iar stratul de zapada va depași 30 de centimetri. In plus, sunt așteptate ninsori și in celelalte…

- Cel putin noua oameni au murit, dupa ce un incendiu de vegetatie a parjolit cea mai mare parte a unui oras cu aproximativ 30.000 de locuitori din nordul statului California, scrie Associated Press.

- Italia se afla astazi sub cod portocaliu si rosu de vreme rea. In nordul țarii, mai multe rauri au inceput deja sa se reverse, iar rafalele de vant ating chiar si 100 de kilometri pe ora. La Roma, in schimb, scolile au fost inchise.

- Stratul de zapada pe Transalpina masoara, luni, pe alocuri, sapte centimetri. Din acest motiv, reprezentantii Sectiei Drumuri Nationale Tagu-Jiu au propus ca traficul rutier, intre Ranca, judetul Gorj, si Obarsia Lotrului, judetul Valcea, sa fie inchis pana la primavara.

