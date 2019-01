Furtună de nisip spectaculoasă. Cerul a devenit roşu-întunecat VIDEO Furtuna puternica a provocat si caderi de curent electric in mai multe gospodarii care au ramas in intuneric. Mai multe imagini spectaculoase au fost postate pe rețele sociale, iar un clip video arata orașul Barellan acoperit de o patura de praf, in timp ce copacii erau mișcați de vant, scrie thenational.ae. „S-a intunecat de parca ar fi fost 2:00 noaptea. Parca cineva ar fi pus o patura pe soare”, a povestit Sally Lees, persoana care a surprins imaginile marți la pranz. Deși furtunile de nisip din zona sunt frecvente, rar se intampla sa aiba o asemenea intensitate. Peste… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- O furtuna de nisip majora a lovit zona rurala din New South Wales, Australia, marți, transformand culoarea cerului intr-un roșu intunecat. In același timp au mai fost inregistrate și caderi de curent pentru localnicii din zonele afectate. Mai multe imagini spectaculoase au fost postate pe rețele sociale,…

- Aproape 30.000 de persoane si-au gasit refugiu in centrele de evacuare ca urmare a inundatiilor si penelor de curent cauzate de furtuna Pabuk din sudul Thailandei, care a crutat insulele turistice din golf, potrivit AFP, relateaza News.ro.Pabuk, prima furtuna tropicala care a lovit aceasta…

- Entuziasmul celor peste un milion de petrecareti aflati in portul din Sydney pentru a asista la spectaculosul foc de artificii si a intampina trecerea in noul an nu a fost descurajat de o furtuna care s-a pornit in cursul serii, potrivit dpa. Cerul s-a inseninat in timp util pentru ca…

- Focuri de artificii au aprins cerul, deasupra portului Sydney pentru a sarbatori anul nou. Unul dintre orașele in care Anul Nou vine cel mai devreme, datorita fusului orar, este Sydney, in Australia.Cand in alte orașe de pe glob se fac ultimele pregatiri, la antipozi cerul ia foc deasupra…

- "Lumea ar trebui sa stea in locuri inchise cat mai mult posibil, sa bea multe lichide si sa evite exercitiile fizice" a declarat postului 9News, directorul serviciului de ambulanta al statului New South Wales,Tony Gately. De asemenea, din cauza acestei furtuni, autoritatile au dat o alerta de inrautatire…

- O furtuna de nisip a acoperit joi cu o mantie rosie o mare parte din statul australian New South Wales, provocand probleme de respiratie locuitorilor, intarzierea a numeroase zboruri pe aeroportul din capitala si acoperirea unor locuri emblematice ale orasului, precum Opera din Sydney, relateaza EFE.…

- Fenomenul a fost filmat in partea de vest a statului New Sourh Wales, spre zona desertica a regiunii. Acest important stat tocmai a experimentat a patra cea mai secetoasa perioada de la inceputul masuratorilor, in anul 1900, Bazinul Murray-Darling, a fost cea de-a treia cea mai uscata perioada inregistrata.…

- Cel putin un om a murit in Australia, in statul New South Wales, dupa ce o furtuna violenta a lovit regiunea. 300.000 de fulgere, dintre care 7.000 doar in Sydney, au fost inregistrate in timpul urgiei, scrie presa locala. Furtuna a venit insotita de ploi torentiale si rafale puternice de vant. Mai…