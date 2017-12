Furtuna Bruno, Spania. Rafelele de vânt au provocat două decese Un barbat a decedat dupa ce a cazut de la balconul locuintei sale din statiunea balneara catalana Segur de Calafell din cauza fortei vantului, a notat pe contul sau de Twitter serviciul public de salvare din Catalonia (nord-est). Serviciul a primit peste o mie de apeluri de urgenta, in special de la locuitori din provinciile Barcelona si Tarragona. [citeste si] In largul insulei Mallorca, in Marea Mediterana, un barbat in varsta de 47 ani s-a inecat dupa ce a cazut in apa de la bordul unui velier intr-o zona aflata sub cod portocaliu de vreme nefavorabila, a indicat serviciul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Petitia, publicata pe site-ul Change.org, a adunat peste 21,000 de semnaturi in doar trei zile si a devenit un subiect viral pe Twitter, cu peste 150.000 de utilizatori comentand pe marginea acestuia.Autorii petitiei au copiat limbajul separatistilor catalani, argumentand ca Tabarnia, denumire…

- Șeful guvernului spaniol, Mariano Rajoy, este așteptat duminica la Barcelona, pentru prima oara de cand Catalonia a fost pusa sub tutela Madridului și a doua zi dupa o masiva manifestație separatista, transmite AFP. El ar urma sa soseasca la ora locala 11,00 (10,00 GMT), la puțin peste…

- Un protest declansat miercuri de catre activistii pro-independenta din Catalonia, fata de retinerea fostilor membri ai executivului regional, a generat inchiderea mai multor drumuri din Barcelona si perturbarea serviciilor de transport din regiune, relateaza site-ul agentiei Reuters. In…

- Dupa mișcarea de independența a Caloniei, Spania este un butoi cu pulbere. O alta regiune a Spaniei, Țara Bascilor, iși cere independența, intr-un protest organizat in Bilbao. Citește și: Avocata lui Dragnea face un anunț CRUCIAL: liderul PSD scapa de dosarul din Brazilia Citește și: Decizie…

- Serviciul catalan de informații rutiere a anunțat pe Twitter ca au existat intreruperi de circulație pe patru șosele in cursul dimineții, apoi, dupa o jumatate de ora, acțiunile de blocare au incetat.Serviciile feroviare din Catalonia au anunțat de asemenea ocuparea unor linii de cale ferata…

- Serviciul catalan de informații rutiere a anunțat pe Twitter ca au existat intreruperi de circulație pe patru șosele in cursul dimineții, apoi, dupa o jumatate de ora, acțiunile de blocare au incetat. Serviciile feroviare din Catalonia au anunțat de asemenea ocuparea unor linii de cale ferata…

- Grupuri de manifestanți au intrerupt pentru scurt timp circulația pe șosele și pe o cale ferata vineri in Catalonia (nord-estul Spaniei), pentru a protesta fața de plasarea in detenție provizorie a unor membri ai guvernului separatist destituit, relateaza AFP. Serviciul catalan de informații…

- Un politician din republica autonoma Osetia de Sud, cunoscut pentru afinitatile sale cu presedintele Vladimir Putin a vizitat Barcelona saptamana trecuta, cu scopul de a stabili legaturi intre cercurile de la Kremlin si o ipotetica regiune independenta Catalonia, potrivit unor surse spaniole, relateaza …

- Mii de persoane manifesteaza, duminica, la Barcelona pentru unitate si impotriva declararii independentei Cataloniei, informeaza abc.es, citat de news.ro. Manifestatia are loc la apelul Societatii Civile Catalane, sub sloganul "Toti uniti - Catalonia este Spania".

- Continua tensiunea și deciziile politice fierb dupa ce Catalonia și-a anunțat independența! Mai exact, mii de spanioli s-au adunat, sambata, intr-una dintre pietele din Madrid pentru a protesta impotriva independentei Cataloniei, sustinand unitatea Spaniei, la o zi dupa ce Parlamentul regional catalan…

- Declararea independentei a impartit in doua Catalonia. Zeci de mii de oameni, pro dar si contra secesiunii, au iesit pe strazile din Barcelona, pentru a-si arata sustinerea fata de cele doua tabere. Cei care sprijina ruperea de Spania au organizat o veritabila petrecere in fata sediului guvernului regional:…

- Premierul belgian Charles Michel a chemat la discuții intre Madrid și Barcelona dupa ce parlamentul Cataloniei a votat vineri pentru independența fața de Spania, informeaza dpa. "Criza politica poate fi soluționata doar pe calea dialogului", a notat Michel pe pagina sa de…

- Cristian Diaconescu a afirmat in emisiune: "Conform Constitutiei din 1978, decizia Parlamentului de la Barcelona este in afara legii. In acest moment se pune problema cum si in ce fel Madridul va reactiona avand legea de partea sa. Constitutia interzice orice act de secesiune, ca de altfel…

- Actiunile companiilor listate la Bursa de la Madrid si-au accelerat pierderile, randamentele obligatiunilor guvernamentale spaniole pe zece ani sunt la un nivel ridicat, iar euro s-a depreciat fata de dolar, dupa ce, vineri, Parlamentul de la Barcelona a declarat unilateral independenta de Spania…

- „Un pas uriaș”. Astfel descrie Carles Puigdemont, seful guvernului catalan, rezoluția votata astazi de parlamentul de la Barcelona, prin care declara independența regiunii Catalonia fața de Spania.

- Spania ramane "singura interlocutoare" a Uniunii Europene (UE), dupa votul din parlamentul Cataloniei in favoarea independenței, a afirmat vineri Donald Tusk, președintele Consiliului European, informeaza AFP. "Pentru UE nu se schimba nimic. Spania ramâne singura noastra…

- Incepe nebunia in Spania! Parlamentul de la Barcelona a votat, vineri, o declarație prin care declara independența regiunii Catalonia fața de Spania. Decizia a fost luata cu 70 de voturi pentru, 10 impotriva și doua abțineri. Senatul spaniol l-a autorizat vineri pe premierul Mariano Rajoy sa conduca…

- Parlamentul Spaniei a decis sa suspende autonomia Cataloniei, iar in urma acestei decizii se va trece la impunerea directa a legii in regiune, sub coordonarea Madridului. Oamenii politici din Spania susțin ca in urma acestor decizii țara este in pragul unui razboi civil.'Statul de drept va…

- 'Statul de drept va restabili legalitatea in Catalonia', a scris vineri pe Twitter premierul spaniol Mariano Rajoy, imediat dupa ce parlamentul regional al Cataloniei a votat declararea unilaterala a independenței acestei regiuni, transmite AFP. * Parlamentul regiunii Catalonia a votat pentru…

- Parlamentul de la Barcelona a votat, vineri, o declarație prin care declara independența regiunii Catalonia fața de Spania. Decizia a fost luata cu 70 de voturi pentru, 10 impotriva și doua...

- Parlamentul Cataloniei a adoptat vineri o rezoluție care declara ca regiunea din nord-estul Spaniei devine un 'stat independent care ia forma unei republici', transmit agențiile internaționale de presa. Potrivit Reuters și dpa, rezoluția a fost adoptata cu 70 de voturi pentru,…

- Guvernul spaniol propune luarea de masuri drastice pentru 'restabilirea ordinii constitutionale' in Catalonia, cerand Senatului, convocat vineri, sa autorizeze inlocuirea executivului regional, plasarea parlamentului catalan sub tutela, precum si luarea sub control a politiei si media publice, noteaza…

- 'Declarația este suspendata', a afirmat purtatorul de cuvant, fara sa ofere niciun fel de explicație, in timp ce Spania așteapta in tensiune sa afle daca Puigdemont va convoca alegerile regionale pentru a evita punerea sub tutela a regiunii cu consecințe incalculabile.Liderul catalan urma…

- Guvernul catalan a anulat un discurs televizat oficial, la Barcelona, al presedintelui separatist al Executivului Carles Puigdemont, relateaza The Associated Press.Presa locala a scris ca Puigdemont urma sa convoace alegeri regionale anticipate in acest discurs. Alocutiunea, prevazuta…

- Atletul spaniol de origine marocana Ilias Fifa, campion european in proba de 5.000 de metri in 2016, a fost arestat, miercuri, intr-un caz care vizeaza o retea de distribuire de substante dopante, relateaza presa din Spania.Politia spaniola a arestat, in Catalonia, Guadalajara si Madrid, cel…

- Ambiguitate este in continuare cuvantul care caracterizeaza cel mai bine situatia din Catalonia. Ultimatumul lansat de Madrid pentru Barcelona a expirat. Premierul catalan trebuia sa spuna daca renunta sau nu la orice intentie de a declara independenta regiunii.

- Sute de persoane s-au adunat la Barcelona pentru a protesta fata de plasarea in arest provizoriu a doi lider separatisti catalani. In acest timp, criza dintre Madrid si separatistii din Catalonia devine din ce in ce mai acuta.

- Purtatorul de cuvânt al guvernului spaniol a lansat un apel marți catre liderul separatist catalan, Carles Puigdemont, „sa nu întreprinda nimic ireversibil", apelul intervenind înaintea unui discurs pe care acesta îl va rosti în parlamentul catalan și în…

- Ori anunta independenta, ori redeschide dialogul cu Madridul. Sunt cele doua variante asteptate maine, in parlamentul catalan. Spania e pregatita sa actioneze urgent in ambele cazuri. Corespondentul TVR Felix Damian a transmis din Barcelona.

- Managerul Arsenal Londra, Arsene Wenger, nu crede ca ar fi normal ca FC Barcelona sa ajunga sa fie nevoita sa joace in campionatul Angliei, in cazul in care Catalonia ar obtine independenta. "Cred ca nu ar fi normal. De ce nu am invita Glasgow Rangers sau Celtic Glasgow in Premier League? Fac parte…

- Presedintele catalan Carles Puigdemont nu se bucura de increderea mediului economic, relateaza cotidianul francez L'Express. Banco de Sadabell, a doua banca a Cataloniei si a cincea a Spaniei, a decis joi sa-si transfere sediul social din Barcelona la Alicante, in regiunea vecina Valencia. Consiliul…

- Presedintele catalan Carles Puigdemont nu se bucura de încrederea mediului economic, potrivit adevarul.ro. A doua banca a Cataloniei si a cincea a Spaniei, a decis sa-si transfere sediul social din Barcelona la Alicante, în regiunea vecina Valencia. Mai mult,…

- Mii de oameni au blocat marti principalele drumuri din Cataloni, provocand ambuteiaje importante. Numeroase intreprinderi mici din intreaga regiune au ramas inchise marti. La fel si multe scoli, universitati si unitati medicale. De asemenea, porturile din Barcelona si Taragona sunt inchise.…

- Cetațenii Cataloniei au intrat în greva generala, fiind susținuți de sindicate și de guvernul local. Aceștia protesteaza împotriva abuzurilor poliției care a intervenit extrem de dur duminica, în timpul referendumului pentru independența provinciei fața de Spania, potrivit The Guardian.…

- "Vreo 200 de angajați ai corpului (Garzii Civile) vor trebui sa iși abandoneze hotelul unde erau cazați de mai multe zile. Conducerea stabilimentului le-a adus la cunoștința acest lucru (luni) dimineața", potrivit unui comunicat dat publicitații de principalul sindicat al Garzii Civile, AUGC (Asociacion…

- Rafael Nadal, dupa referendumul pentru independenta Cataloniei: „Imi vine sa plang”. Spaniolul Rafael Nadal, nr.1 mondial in tenisul masculin profesionist, a urmarit „preocupat și trist” desfașurarea referendumului interzis in Catalonia pentru independența, marcat duminica de violențe din partea forțelor…

- Guvernul regiunii autonome Catalonia a anuntat, luni, ca 90% dintre catalanii care au votat s-au pronuntat in favoarea independentei fata de Spania in cadrul referendumului din 1 octombrie, dupa numararea a peste 2,2 milioane de voturi. Jordi Turull, purtatorul de cuvant al guvernului Cataloniei,…

- „Catalonia si-a câstigat dreptul de a-si declara independenta si va face asta”, este reactia liderului separatist catalan la finalul referendumului care a provocat haos în întreaga regiune. Referendumul a fost declarat ilegal de Curtea Constitutionala…

- Premierul provinciei spaniole Catalonia, Carles Puigdemont, a proclamat duminica seara victoria secesioniștilor la referendumul privind independența fața de Spania, informeaza DPA. Autoritațile de la Barcelona au...

- Autoritațile de la Barcelona au anunțat ca au votat 2,26 milioane din cei 5,34 milioane de alegatori eligibili, iar 90% din voturi au fost pentru secesiune, in cadrul referendemului pentru separarea regiunii de Spania, marcat de incidente intre poliție și alegatori. Astfel, premierul provinciei spaniole…

- Cel putin 761 de persoane au fost ranite, potrivit autoritatilor catalane, in urma confruntarilor cu politia spaniola, duminica, in Barcelona si alte localitati din Catalonia, in timpul referendumului pentru independenta al regiunii din Spania. Madridul a declarat ilegala consultarea populara si a trimis…

- Guvernul regional al Cataloniei a anuntat ca 38 de oameni au avut nevoie de ingrijiri medicale in urma confruntarilor violente dintre alegatori si Politia spaniola, in ziua in care in regiunea catalana are loc un referendum pe tema independentei, informeaza The Guardian. Cel putin 38 de…

- Aproximativ cinci milioane si jumatate de catalani au fost chemati duminica la vot, intr-un referendum pentru independenta fata de Spania organizat de autoritatile regiunii, dar Guvernul de la Madrid considera initiativa neconstitutionala, luand deja masuri impotriva desfasurarii plebiscitului. UPDATE…

- Peste 5,3 milioane de catalani sunt inscriși pe listele de vot și sunt așteptați in cursul zilei de duminica, incepand cu ora locala 9.00, sa iși exprime opțiunea privind independența regiunii Catalonia, situata in nord-estul Spaniei, scrie CNN. Desfașurarea referendumului pentru independența Cataloniei…

- Aproximativ cinci milioane si jumatate de catalani au fost chemati duminica la vot, într-un referendum pentru independenta fata de Spania organizat de autoritatile regiunii, dar Guvernul de la Madrid considera initiativa neconstitutionala, luând deja masuri împotriva desfasurarii…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) atenționeaza cetațenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei sa manifeste prudența in locurile aglomerate, in contextul demonstrațiilor care au avut loc in ultima perioada in orașul Barcelona și in imprejurimi.