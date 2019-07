Stiri pe aceeasi tema

- Furtuna tropicala Barry, care s-a transformat in uragan doar timp de cateva ore, si-a continua sambata seara deplasarea lenta prin statul Louisiana, autoritatile orasului New Orleans reamintind locuitorilor atentionarile privind riscul producerii unor inundatii de amploare, transmite AFP. …

- ​Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a decretat vineri stare de urgența în statul Louisiana, în contextul apropierii furtunii tropicale Barry, potrivit BBC citat de Mediafax.Furtuna a crescut în intensitate în Golful Mexic în ultimele zile, iar autoritațile au…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi seara starea de urgenta, din cauza apropierii furtunii tropicale Barry de coasta statului Louisiana, transmite AFP. Se asteapta ca pana vineri seara sau sambata la primele ore ale diminetii intensitatea furtunii sa creasca pana la nivelul…

- Autoritatile din statul american Louisiana si principalul sau oras, New Orleans, se tem de producerea unor inundatii de amploare in zilele urmatoare, odata cu apropierea unei violente furtuni tropicale, care ar putea sa se transforme in uragan vineri sau sambata, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.Joi,…