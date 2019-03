Furtuna bancara in nordul Europei

Board-ul grupului bancar suedez Swedbank l-a demis pe directorul general Birgitte Bonnesen cu doar o ora inainte de Adunarea Anuala a Actionarilor, pe fondul scandalului legat de spalarea de bani si al investigatiilor ce au urmat. Autoritatea de Investigare a Criminalitatii Economice din Suedia a facut perchezitii la sediile bancii si a anuntat ca investigheaza […]