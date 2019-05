Furtuna a smuls un acoperiș în Piața Unirii și a rupt mai mulți copaci, în localități din Timiș Furtuna care s-a abatut seara trecuta asupra județului Timiș a lasat urme in mai multe localitați din județ, dar și in Timișoara. Vantul puternic a pus mai mulți copaci la pamant, iar in orașul de pe Bega, chiar in Piața Unirii, un acoperiș a fost smuls. Pompierii au intervenit in localitatea Berini, pentru degajarea unui ... The post Furtuna a smuls un acoperiș in Piața Unirii și a rupt mai mulți copaci, in localitați din Timiș appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

