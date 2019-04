Furtuna a făcut ravagii în Timișoara, în ajunul Paștelui |VIDEO Furtuna a facut ravagii in Timișoara, sambata dupa-amiaza. Acoperișuri smulse, copaci prabușiți și o perdea cu apa și grindina, asta au avut de infruntat locuitorii din zona de vest a țarii in ajunul Paștelui. Vijelia a venit din zona de sud a țarii și a ajuns in Timișoara in jurul orei 15.30. Orașul a fost sub avertizare de cod galben pana la orele 17, pentru averse, vant puternic și descarcari electrice. In zona Lidia, vantul a rupt copaci și a zburat acoperișuri de tabla pe care le-a aruncat in strada, peste mașinile parcate, arata opiniatimisoarei.ro. Pompierii au intervenit pentru indepartarea… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

