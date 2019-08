Stiri pe aceeasi tema

- Furtuna puternica din Capitala a smuls bucați din acoperișul terminalului de la Otopeni, iar acestea au cazut in apropierea a doua Airbusuri A320 Austrian Airlines și Air France.EXCLUSIV Mișcare interesanta. Mircea Diaconu la un pas sa intre in cursa prezidențiala Bucațile desprinse…

- Bilantul victimelor de la Sapoca a ajuns la cinci in aceasta dimineata, a anuntat ministrul Sanatatii Sorina Pintea. Un pacient in varsta de 88 de ani a murit in urma unui stop cardio-respirator. In cursul zilei de duminica, bolnavul a fost transferat in Capitala din cauza starii extrem de grave in…

- Cateva zeci de persoane s-au strans, inca de sambata dimineața, in Piața Victoriei, acolo unde se organizeaza un protest la care sunt așteptați, potrivit organizatorilor, 250.000 de oameni. In principal, bucureștenii sunt așteptați la protest, dar oameni din toata țara au anunțat ca vor participa la…

- Jandarmii fac apel la participantii la mitingul din Piața Victoriei sa manifesteze pasnic si sa anunte fortele de ordine daca observa persoane care au un comportament antisocial. Dispozitivele de jandarmi vor fi “instalate in obiectiv” incepand cu ora 14.00. Purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Romane,…

- Criminalul Gheorghe Dinca, cel care a recunoscut ca a ucis cu bestialitate doua fete, este aparat in acest moment de doi avocați. Este vorba despre Alexandru Bogdan, de la Baroul Dolj, și de Claudiu Lascoschi, din cadrul Baroului Bucuresti, care il va reprezenta atunci cand Dinca va fi dus in Capitala…

- Gheorghe Dinca, suspectul de crima de la Caracal, este adus miercuri in Capitala. Va fi transferat la Spitalul Penitenciar Jilava, unde i se vor face analize complete si totodata va fi supus unei expertize psihiatrice. Pe de alta parte, Dinca a cerut ingrijiri medicale pentru ca, spune el, anchetatorii…

- Nervi si haos in aceasta dimineata pe Aeroportul Otopeni. Sistemul informatic a cedat, motiv pentru care pașapoartele și buletinele nu au putut fi scanate zeci de minute. La ghișeele pentru controlul actelor de identitate s-au format cozi imense cu sute de oameni care se pregateau sa plece in vacanta.…

- Brigada Rutiera va impune restrictii de circulatie in perioada 14-16 iunie la nivelul Capitalei cu ocazia desfasurarii evenimentelor “Street Delivery – Smart Cities” si “Simfonia Apei”. In acest weekend, intre orele 20.30 si 22.30, in zona Piata Unirii se va desfasura evenimentul “Simfonia Apei”. Astfel,…